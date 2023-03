Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ιωνικός: νίκη... “περίπατος” για τον “δικέφαλο του Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με κορυφαίο τον Νάρεϊ, o ΠΑΟΚ, θριάμβευσε κόντρα στον Ιωνικό.

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε με 6-0 επί του Ιωνικού στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Αλέξις Ρομαό (2’αυτ.), Γιάννης Κωνσταντέλιας (24’), Μπράντον Τόμας (28’), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (30’), Τόμας Κετζιόρα (54’) και Στέφανος Τζίμας (90’+1’) τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ωστόσο κορυφαίος ήταν ο Κάλεντ Νάρεϊ, με τον Τζίμα να γράφει ιστορία. Λίγα πράγματα από το συγκρότημα του Μιχάλη Γρηγορίου που, στη «μάχη» για την παραμονή, έχασε με κόκκινη κάρτα τον Ζινεντίν Μασάς (48’).

Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το ματς από πάρα πολύ νωρίς, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Νάρεϊ που συμμετείχε σε όλα τα γκολ της ομάδας του μέχρι να γίνει αλλαγή. Από τα αριστερά συνεργάστηκαν οι Ράφα Σοάρες και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, η μπάλα έφτασε στον Κάλεντ Νάρεϊ που σούταρε και, μετά την παρέμβαση του Αλέξις Ρομαό, κατέληξε στα δίχτυα του Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 1-0, μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Σεμπά έκανε το... λάθος να απειλήσει δις την εστία του Ντόμινικ Κοτάρσκι, στο 15’ με «κεραυνό» και στο 19’ με πλασέ και οι φιλοξενούμενοι το… πλήρωσαν.

Μέσα σε επτά λεπτά, ο ΠΑΟΚ πέτυχε τρία γκολ, εκτοξεύοντας το δείκτη του σκορ στο 4-0. Στο 24’, ο Κωνσταντέλιας ήταν αποδέκτης του συνδυασμού των Τιάγκο Ντάντας και Νάρεϊ, πλασάροντας για το 2-0. Γκολ στα 20α γενέθλια του Βολιώτη μεσοεπιθετικού. Τέσσερα λεπτά μετά, από νέα πάσα του Νάρεϊ, ο Τόμας ξέφυγε από τον Ντιμίτρο Τσιγκρίνσκι κι από κοντά νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 3-0. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ήταν η σειρά του Ζίβκοβιτς να βρει δίχτυα. Υπέροχο «τσίμπημα» της μπάλας με το αριστερό από τον διεθνή Σέρβο εξτρέμ για το 4-0.

Ηταν στραβό το κλήμα, το έφαγε και ο... Μασάς για τον Ιωνικό. Ο 27χρονος Γάλλος μέσος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 49’ – η πρώτη στο τέλος του πρώτου μέρους – αφήνοντας την ομάδα του με δέκα. Ο Χουτεσιώτης σταμάτησε τον Τόμας (51’) αλλά δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο και στην προβολή του Κετζιόρα τρία λεπτά μετά, έπειτα από νέα σέντρα του Νάρεϊ. Πρώτο γκολ του Πολωνού μπακ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Το ευρύ σκορ έδωσε τη δυνατότητα στον Λουτσέσκου να βάλει «φρέσκο» αίμα στο ματς. Το δυνατό σουτ του Τάισον στο 68’ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ιωνικού αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, από ασίστ του Ράφα Σοάρες, ο Τζίμας πέτυχε το παρθενικό του τέρμα με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, μπαίνοντας στα βιβλία της ιστορίας. Σε ηλικία 17 ετών και τριών μηνών παρά… μία ημέρα, έγινε ο νεότερος σκόρερ του «Δικέφαλου του Βορρά», αφήνοντας πίσω του τον Γιώργο Κούδα.

Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην τέταρτη θέση και το -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ κι ετοιμάζεται για τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τη Λαμία (Τετάρτη 8/3, 19:00) ενώ ο Ιωνικός καλείται να ανασυνταχθεί καθώς επέστρεψε στην προτελευταία θέση.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκάνησα).

Κίτρινες: Κάνιας, Μασάς.

Κόκκινες: Μασάς (48’)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κετζιόρα, Ινγκασον, Νάσμπεργκ, Ράφα Σοάρες, Ντάντας, Αουγκούστο (58’ Ελ Καντουρί), Κωνσταντέλιας (71’ Μπίσεσβαρ), Νάρεϊ (59’ Τάισον), Α. Ζίβκοβιτς (76’ Ρικάρντο), Τόμας (71’ Τζίμας).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Σόουζα, Αντούνες (46’ Τσίμπσαχ), Μασάς, Τσιγκρίνσκι, Ρουμπουλάκου, Ρομαό, Λοβέρα (77’ Πογκοσιάν), Κάνιας, Σεμπά (77’ Τσιριγώτης), Μάντζης (77’ Μάνος).

*Πριν την σέντρα της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη. Μάλιστα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν, σε ένδειξη πένθους, με τις ολόμαυρες εμφανίσεις ενώ οι αρχηγοί των δυο ομάδων, Ινγκι Ινγκασον και Ρομαό, κατέθεσαν στεφάνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Θεσσαλονίκη: θρήνος στην κηδεία της 32χρονης Σοφίας (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: Διασώστες του ΕΚΑΒ περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τις πρώτες στιγμές της φρίκης

Τρένα - Προαστιακός: Νέα 24ωρη απεργία την Δευτέρα