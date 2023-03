Οικονομία

Απεργία: Λεωφορεία και Τρόλεϊ τραβούν “χειρόφρενο” την Τετάρτη

24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ.

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν την Τετάρτη 8 Μαρτίου τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι εργαζομένοι.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση στις 13:00 στην πλατεία Συντάγματος.

«Απαιτούμε ασφαλή και σύγχρονη δημόσια συγκοινωνία και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια εργαζόμενων και επιβατών» δηλώνουν οι εργαζόμενοι .

