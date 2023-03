Παράξενα

Μυτιλήνη: τραυμάτισε μετανάστη επειδή του έκανε παρατήρηση για το πάρκινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στον 35χρονο που επιτέθηκε με λοστό στον μετανάστη.

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για τετελεσμένη επικίνδυνη πράξη καταδικάστηκε σήμερα από το μικτό ορκωτό εφετείο Βορείου Αιγαίου, 35χρονος μόνιμος κάτοικος της Αγιάσου Λέσβου. Ο καταδικασθείς είχε τραυματίσει σοβαρά στις 8 Δεκεμβρίου του 2018, 56χρονο μετανάστη υπήκοο Μπαγκλαντές, προκαλώντας του μόνιμη βλάβη στο χέρι.

Πρωτόδικα, το Νοέμβριο του 2021, το μικτό ορκωτό δικαστήριο της Χίου του είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης επτά ετών χωρίς αναστολή. Είχε συλληφθεί και έκτοτε εξέτιε ποινή φυλάκισης.

Ο μετανάστης από το Μπαγκλαντές, ένας ιδιαίτερα αγαπητός στους κατοίκους της Μυτιλήνης άνθρωπος, εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στον εξωτερικό χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ συγκεντρώνοντας τα καροτσάκια των πελατών και γενικότερα επιμελούμενος τον χώρο. Το Δεκέμβριο του 2018 είχε δεχτεί την επίθεση του καταδικασθέντα και κατ' έφεση πλέον, επειδή ζήτησε στο πλαίσιο της δουλειάς του να μη σταθμεύσει το αυτοκίνητο του στη θέση που προορίζεται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ατόμων με αναπηρία.

Ο καταδικασθείς είχε εκλάβει την παρατήρηση ως προσβολή, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι προσέβαλε την σύζυγο του κοιτώντας την. Πήρε από το αυτοκίνητο του ένα μεταλλικό λοστό και τραυμάτισε το μετανάστη χτυπώντας τον στο χέρι. Ο μετανάστης νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο όπου και εγχειρίστηκε ενώ έμεινε εκτός εργασίας επί μεγάλο διάστημα. Μάλιστα, σταμάτησε να εργάζεται και στην ελαιοσυλλογή, κάτι που έκανε παράλληλα με την άλλη του δουλειά πριν τον τραυματισμό του.

Ομόφωνα ο καταδικασθείς αθωώθηκε για τα αδικήματα της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας που πρωτόδικα είχε καταδικασθεί και κατά πλειοψηφία 4 προς 3 μετατράπηκε η ποινή του από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης βλάβης σε τετελεσμένη επικίνδυνη πράξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Σταθμάρχης: σίγουρα δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή καθόδου

Δίκη για το Μάτι: ο Λιότσιος κατονόμασε όσους είχαν αρμοδιότητα να διατάξουν εκκένωση

Εκλογές στην Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου υποψήφιος της αντιπολίτευσης