“The 2Night Show” - Χατζηστεφανή: Η superwoman του “Dragon's Den” αποκαλύπτεται (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2Night Show» τη Μαρία Χατζηστεφανή. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας, ένας από τους «Dragon» του επιχειρηματικού project του ΑΝΤ1 «Dragons’ Den Greece», μοιράστηκε την άκρως ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική, επαγγελματική της πορεία.

Η ισχυρή επιχειρηματίας μίλησε για την πιο κομβική στιγμή της επαγγελματικής της πορείας, όταν την απέλυσαν από τη δουλειά της, ξεκινώντας αργότερα τη δική της επιχείρηση.

«Πρώτη φορά βρέθηκα στο Λονδίνο και με πήγε η δουλειά μου εκεί. Δούλεψα σε μία επενδυτική τράπεζα για τρία χρόνια, ήταν αυτό που είχα σπουδάσει και αρχικά το μάθαινα, μου άρεσε. Ήταν η εποχή της Wal lstreet, που το να είσαι εκεί ήταν το όνειρο. Ήταν κάτι πολύ δυνατό και μου άρεσε που ήμουν μέλος μια πολύ δυνατής εταιρίας», ανέφερε για την εμπειρία της στο Λονδίνο.

Και παραδέχτηκε: «Στην αρχή ήταν φοβερό, ταξίδια, μάθαινα πράγματα. Κατά τον δεύτερο και τρίτο χρόνο είχε αρχίσει να με κουράζει. Δεν με ενδιέφερε πια το αντικείμενο, αυτό το είχα καταλάβει και άρχισα να μην είμαι πολύ καλή υπάλληλος. Αργούσα το πρωί, δεν καθόμουν πολύ αργά το βράδυ, έπρεπε να δουλεύεις Σαββατοκύριακα και δεν πήγαινα τα Σαββατοκύριακα», είπε η Μαρία Χατζηστεφανή.

Για τη στιγμή που την απέλυσαν: «Κάποια στιγμή το μυριστήκανε οι άνθρωποι, οπότε φτάνω κάποια μέρα στο γραφείο – το καταλαβαίνεις όταν είναι να σε απολύσουν- και μου είπαν αυτό κι αυτό και “σε απολύουμε”. Εκείνη την ημέρα έπαθα ένα σοκ. Γύρισα στο σπίτι και ήμουν σα να είχα πάθει ηλεκτροπληξία», σχολίασε η Μαρία Χατζηστεφανή η οποία σήμερα μετρά μια πορεία δεκαετιών στον επιχειρηματικό κλάδο, μέσα από την εταιρεία της με γυναικεία προϊόντα ομορφιάς.

