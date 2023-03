“The 2Night Show” - Δημήτρης Κόκοτας: Δεν περνάει μέρα που να μη σκέφτομαι τον πατέρα μου

Life

Δημήτρης Κόκοτας: Δεν περνάει μέρα που να μη σκέφτομαι τον πατέρα μου

Ο Δημήτρης Κόκοτας μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του στον οποίο είχε μεγάλη αδυναμία.

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Κόκοτας πέντε μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, “Τhe 2Night Show” και μέσα σε όλα μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του στον οποίο είχε μεγάλη αδυναμία.

«Με τον πατέρα μου ήμασταν συνέχεια σε κόντρα. Νομίζω δεν υπήρχε μέρα που να μη φώναζε ο ένας στον άλλον, σε βάση καθημερινή. Όπως όλοι οι γιοί με τους πατεράδες. Ήμουν σπίτι του μέρα παρά μέρα και τα τελευταία 11 χρόνια μαζί με την μικρή κάθε Κυριακή στο σπίτι του παππού της. Πάντα με συμβούλευε και είχε να πει κάτι γιατί γνώριζε» είπε ο Δημήτρης Κόκοτας.

«Περνάει κάθε μέρα από το μυαλό μου, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου που έφυγε από τη ζωή πριν δυο χρόνια…» είπε σε άλλο σημείο ο Δημήτρης Κόκοτας.

«Η μόνη φορά που έπεσε έξω ήταν όταν του είπα ότι θα κάνω δίσκο με τον Φοίβο. “Έχεις τρελαθεί;” μου είπε. Θα κάνεις δίσκο με τον Γιάννη Σπανό». Και κάνουμε τον πρώτο δίσκο με τον Φοίβο και πήγε αρκετά καλά» εξομολογήθηκε.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε και για την περίοδο όπου τα φώτα της δημοσιότητας χαμήλωσαν κι οι επιτυχίες του δεν συνεχίστηκαν.

«Αποφεύγω τις συνεντεύξεις όταν δεν έχω κάποια δισκογραφική δουλειά. Όταν ένας καλλιτέχνης δεν παίζει συχνά στο ραδιόφωνο ή δεν βγαίνει, χάνεται. Όταν ένα μαγαζί είναι μικρότερο και δεν είναι στα δυνατά φώτα, πάλι χάνεσαι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχεις. Υπάρχεις χωρίς να είσαι στην πρώτη γραμμή. Ουσιαστικά ποτέ δεν σταμάτησα» δήλωσε ο Δημήτρης Κόκοτας και συμπλήρωσε:

«Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και στους δημιουργούς των τραγουδιών, συνθέτες και στιχουργούς. Αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιτυχίες. Θα μπορούσε να το πει ο οποιοσδήποτε κάποιο τραγούδι μου και να γινόταν μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Είναι δύσκολο όταν θα σβήσουν τα φώτα της επιτυχίας, αλλά η ζωή είναι ζωή» είπε χαρακτηριστικά.







