Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος 47 ημερών - Έπεσε από τα χέρια του πατέρα του

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεογέννητο έπεσε από τα χέρια του πατέρα του και σκοτώθηκε

Τραγωδία έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ένα αγοράκι, 47 ημερών, έχασε τη ζωή του, ύστερα από πτώση που υπέστη, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν με τον 24χρονο πατέρα του, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το βρέφος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, διακομίστηκε άμεσα και σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προέκυψε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκχυμώσεις και κατάγματα.

Για τον θανάτο του βρέφους κατέστη κατηγορούμενος, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ο 24χρονος πατέρας, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν έρευνας που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε ότι το παιδί γλίστρησε μέσα από τα χέρια του με συνέπεια να πέσει στο πάτωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην αρχική του κατάθεση έδωσε άλλη εκδοχή για το συμβάν, αλλά όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ομολόγησε την πτώση. Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

