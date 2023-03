Κόσμος

Ιράν – δηλητηριάσεις μαθητριών: Συλλήψεις σε 5 επαρχίες

Περισσότερες από 5.000 μαθήτριες έχουν πέσει θύματα δηλητηρίασης από τον περασμένο Νοέμβριο, σε 230 σχολεία.

Το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε σήμερα τις πρώτες συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας για τη σειρά των δηλητηριάσεων που εδώ και τρεις μήνες έχουν πλήξει χιλιάδες μαθήτριες.

«Άτομα συνελήφθησαν σε πέντε επαρχίες και οι υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνά τους», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μαζίντ Μιραχαντί μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Ο υφυπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ταυτότητα των συλληφθέντων, τις συνθήκες της σύλληψής τους και τις υποψίες για την εμπλοκή τους.

Αυτή η μυστηριώδης υπόθεση προκαλεί ισχυρή συγκίνηση στο Ιράν, όπου γονείς μαθητριών έχουν κινηθοποιηθεί ζητώντας από τις αρχές να δράσουν.

Συνολικά «περισσότερες από 5.000 μαθήτριες έχουν πληγεί» από τα τέλη Νοεμβρίου σε «περίπου 230 σχολικά ιδρύματα» τα οποία βρίσκονται σε 25 από τις 31 επαρχίες της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Μοχαμάντ-Χασάν Ασαφαρί, ένα μέλος της κοινοβουλευτικής ερευνητικής επιτροπής στην οποία ανατέθηκε να ρίξει φως στις αιτίες αυτού του κύματος των δηλητηριάσεων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ζήτησε χθες, Δευτέρα, να επιβληθούν «αυστηρές ποινές» στα πρόσωπα που θα βρεθούν ένοχα σ' αυτή την υπόθεση.

«Πρέπει να καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές» και «δεν θα υπάρξει αμνηστία» για τα πρόσωπα αυτά, προειδοποίησε ο Χαμενεΐ, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά γι' αυτή την υπόθεση.

