Τραγωδία στα Τέμπη – Βαρουφάκης: Ο κόσμος έχει σιχαθεί τη συγκάλυψη συμφερόντων

«Η νεολαία εκεί έξω αμύνεται. Θα τους ξαναχτυπήσετε; Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι στη φύση σας», κατηγόρησε την Κυβέρνηση ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Ο κόσμος και ειδικά οι νέοι έχουν σιχαθεί με τη συγκάλυψη συμφερόντων για το έγκλημα στα Τέμπη και το κυνήγι εξιλαστήριων θυμάτων, εργαζόμενων, σταθμαρχών, περαστικών και τελικά οποιουδήποτε μπορείτε να μπουζουριάσετε για να μην λογοδοτήσουν οι ένοχοι, τόνισε σε ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης. «Η νεολαία εκεί έξω αμύνεται. Θα τους ξαναχτυπήσετε; Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι στη φύση σας» πρόσθεσε ο κ. Βαρουφάκης.

Όπως είπε, την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια για τα Τέμπη, παρά μόνο η συγκάλυψη μέσω κούφιων διορισμένων επιτροπών και η στυγνή καταστολή. Και τώρα, πάτε να εφαρμόσετε το τρίπτυχο «Απαξίωση-Σπάσιμο-Ιδιωτικοποίηση» ακόμα και στο νερό, ακόμα και στην περίθαλψη παιδιών με καρκίνο, είπε ο κ. Βαρουφάκης με αφορμή την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Το τρίπτυχο αυτό, πρόσθεσε, έχει ως αποτέλεσμα τη λεηλασία στην καλύτερη, τον θάνατο στην χειρότερη, ιδίως όταν γίνεται σε μια χώρα με κυβερνήσεις Κουίσλιγκ, παραδομένη στους κατακτητές των δανειστών.

Ο κ. Βαρουφάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει «ΝΑΙ στους ψευτο-τεχνοκράτες της ΕΕ, ΟΧΙ στην επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση των υποκλοπών σας. ΝΑΙ στην Τρόικα στην διάλυση των τραίνων, ΟΧΙ στο να μπει φρένο στους εφοπλιστές σας που διακινούν το πετρέλαιο του Πούτιν». Υποστήριξε επίσης ότι δεν έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς «ο ΣΥΡΙΖΑ ερίζει με τη ΝΔ για το ποιος διόρισε τον σταθμάρχη, ενώ όλοι μαζί και με το ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε 3ο και 4ο Μνημόνιο για το ξεπούλημα του Ελληνικού στον Λάτση, των Ναυπηγείων, των Σκουριών στην Eldorado και βέβαια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Κάλεσε μάλιστα τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «έστω και τώρα ζητήστε συγγνώμη για την ιδιωτικοποίηση των τρένων που νομοθετήσατε. Πείτε το, ότι υποκύψατε στην Τρόικα. Ζητήστε συγγνώμη έμπρακτα: Καταγγείλτε την Τρόικα αλλά και τα καρτέλ αυτοκινητοδρόμων-διοδίων».

