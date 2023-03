Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: έφοδος της ΡΑΣ στα γραφεία του ΟΣΕ

Τα στοιχεία ζητήθηκαν στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΡΑΣ για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στοιχεία και τεκμήρια, τα οποία αφορούν τις διαδικασίες ασφαλείας ζήτησε και έλαβε, τόσο από τον ΟΣΕ όσο και από την Ηellenic Train, κλιμάκιο Αξιολογητών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Πρόκειται για ηχογραφήσεις, ηχητικές συνομιλίες, στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των σταθμαρχών, τα οποία θα αξιολογηθούν προκειμένου να συσταθεί άμεσα το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών.

Τα ευρήματα της έρευνας της ΡΑΣ θα σταλούν στον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγές της ΡΑΣ ανέφεραν ότι ο έλεγχος είναι στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας και οι αρμοδιότητες της Αρχής είναι ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών ασφαλείας των εταιρειών ΟΣΕ και Hellenic Train.

