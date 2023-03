Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη - Λάρισα: Φαναράκια στον ουρανό θα αφήσουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες

Γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες που ρίχτηκαν από την πρώτη στιγμή στην μάχη της περίθαλψης και φροντίδας των τραυματιών θα πραγματοποιήσουν σιωπηρή διαμαρτυρία.





Μια εβδομάδα μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε την ζωή σε 57 ανθρώπους η θλίψη και οδύνη παραμένει διάχυτη στην πόλη της Λάρισας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες που ρίχτηκαν από την πρώτη στιγμή στην μάχη της περίθαλψης και φροντίδας των τραυματιών τόσο στο Γενικό όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 11.20 το βράδυ, την ώρα που σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα, σιωπηρή διαμαρτυρία αφήνοντας φαναράκια στο ουρανό της θεσσαλικής πρωτεύουσας σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

