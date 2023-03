Πολιτισμός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (εικόνες)

Ο ΕΕΣ, τιμά τις γυναίκες εθελόντριες όλων των Σωμάτων του που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσφοράς.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), τιμά τις εθελόντριες όλων των Σωμάτων του, οι οποίες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, βρίσκονται συνεχώς και αδιαλείπτως στην πρώτη γραμμή της προσφοράς, οπουδήποτε παραστεί ανάγκη.

Στα 146 χρόνια πορείας οι εθελόντριες του Ε.Ε.Σ. έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα να μπορέσει να σταθεί δίπλα στις ανάγκες της κοινωνίας και να υλοποιήσει με επιτυχία προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πλέον ευάλωτων ομάδων και ανθρώπων.

Το βίντεο που δημιούργησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για να τιμήσει τις γυναίκες όλων των Σωμάτων του:

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: «Ευχαριστούμε από καρδιάς όλες τις εθελόντριες του Ε.Ε.Σ. για το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η αξιοθαύμαστη και αστείρευτη ψυχή της Ελληνίδας νοσηλεύτριας, ιδιαίτερα στο έπος του ‘40, έγραψε χρυσές σελίδες προσφοράς και έγινε συνώνυμο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας. Σήμερα, οι εθελόντριες του Ε.Ε.Σ. συνεχίζουν με απαράμιλλο ζήλο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας αλλά και αστείρευτα αποθέματα ψυχικής αντοχής. Τις θαυμάζουμε, τις επευφημούμε και τις χειροκροτούμε δυνατά .»

