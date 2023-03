Κοινωνία

Φωτιά σε δώμα στο Μοναστηράκι

Η φωτιά εκδηλώθηκε πάνω από κατάστημα. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμό προκάλεσε στην πυροσβεστική η ενημέρωση για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δώμα στην πλατεία Μοναστηρακίου μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το δώμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται πάνω από κατάστημα παιχνιδιών.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχημάτα και ένα κλιμακοφόρο.

Πυρκαγιά σε δώμα κτιρίου επί της Πλατείας Μοναστηρακίου στην Αθήνα. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 8, 2023

