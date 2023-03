Αθλητικά

Μάτζικ - Μπακς: “Τρένο” τα “Ελάφια” και χωρίς Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα από μέταλλο απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι το Μιλγουόκι.

Ομάδα από μέταλλο απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι το Μιλγουόκι. Οι Μπακς αγωνίστηκα χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζρου Χολιντέι, παρόλα αυτά πήραν μία εύκολη νίκη με 134-123 στο Ορλάντο.

Για τα «ελάφια » ξεχώρισαν οι Μπρουκ Λόπεζ με 26 πόντους και έξι ριμπάουντ, Κρις Μίντλετον με 24 πόντους και 11 ασίστ και ο Τζεβόν Κάρτερ( με 24 πόντους.

Οι Μπακς συνεχίζουν να είναι το απόλυτο φαβορί για την πρώτη θέση στο ΝΒΑ, καθώς έχουν ρεκόρ 47-18.

Με το δίδυμο «φωτιά» Ιρβινγκ - Ντόνσιτς να αναλαμβάνει δράση για να βγάλει τα «κάστανα από την φωτιά» το Ντάλας πήρε δύσκολη νίκη με 120-116 επί των Τζαζ. .Ο Ίρβινγκ ανέλαβε δράση κυρίως στην 4η περίοδο και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους. Ο Ντόντσιτς, από τη μεριά του, τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ Για τους Τζαζ ξεχώρισε ο Μάρκανεν με 33.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο - Μιλγουόκι 123-134

Ντιτρόιτ - Ουάσινγκτον 117-119

Νέα Υόρκη - Σάρλοτ 105-112

Μινεσότα - Φιλαδέλφεια 94-117

Οκλαχόμα - Γκόλντεν Στέιτ 137-128

Χιούστον - Μπρούκλιν 96-119

Ντάλας - Γιούτα 120-116

ΛΑ Λέικερς - Μέμφις 112-103