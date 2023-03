Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 28χρονη που κάπνιζε σε πτήση

Το πάθος της για κάπνισμα θα πληρώσει ακριβά μια 28χρονη γυναίκα.

Χειροπέδες πέρασαν τα ξημερώματα οι αστυνομικοί σε μία 28χρονη γυναίκα καθώς διαπιστώθηκε να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης από Λονδίνο προς Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, διότι κατά τη διάρκεια πτήσης διαπιστώθηκε ότι είχε καπνίσει εντός της τουαλέτας του αεροπλάνου, παραβιάζοντας ρητές εντολές του κυβερνήτη με πράξη επικίνδυνη για την ασφάλεια της συγκοινωνίας.

