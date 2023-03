Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη - Ράπτη: Δίκτυο για ψυχολογική στήριξη επιβατών και συγγενών θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίκτυο κλινικών και δομών ψυχικής υγείας σε πολλές περιοχές της χώρας συγκροτήθηκε για την παροχή υποστήριξης στους επιβάτες, τραυματίες ή μη, του τρένου, και στους συγγενείς των δεκάδων νεκρών.

Με απόφαση της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη συγκροτήθηκε δίκτυο κλινικών και μονάδων Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα για την ψυχολογική υποστήριξη των τραυματιών, που παραμένουν στα νοσοκομεία, όσων έφυγαν, των οικογενειών που έχασαν συγγενείς τους, καθώς και των επιβαινόντων στην αμαξοστοιχία.

Στο δίκτυο έχουν ενταχθεί Ψυχιατρικές κλινικές Γενικών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, καθώς και Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Αθήνα Αιγινήτειο Νοσοκομείο 2107289240 - 2107289250 ιατρείο μετατραυματικών διαταραχών 2107289201

Αιγινήτειο Νοσοκομείο 2107289240 - 2107289250 ιατρείο μετατραυματικών διαταραχών 2107289201 Αθήνα Ψυχιατρική κλινική ΠΓΝ Αττικόν Νοσοκομείο 2105832426, 2105832424, 21058332425

Ψυχιατρική κλινική ΠΓΝ Αττικόν Νοσοκομείο 2105832426, 2105832424, 21058332425 Θεσσαλονίκη Γ' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ ΑΧΕΠΑ 2313303174

Γ' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ ΑΧΕΠΑ 2313303174 Θεσσαλονίκη Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πρωί: 2313324259 / απόγευμα και σ/κ: 2313324302-2313324144

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πρωί: 2313324259 / απόγευμα και σ/κ: 2313324302-2313324144 Θεσσαλονίκη Κέντρο Ημέρας "ΕΣΤΙΑ" (Θεσσαλονίκη) 2310334076

Κέντρο Ημέρας "ΕΣΤΙΑ" (Θεσσαλονίκη) 2310334076 Αλεξανδρούπολη Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2551351745

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2551351745 Ηράκλειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2810392111

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2810392111 Πάτρα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2611100281 Τ.Κ. 2613603240 ή 241 [γραφείο ιατρών] ή στα Τ.Ε.Π. 24/24

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2611100281 Τ.Κ. 2613603240 ή 241 [γραφείο ιατρών] ή στα Τ.Ε.Π. 24/24 Πάτρα Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων 2613612100 και 2610635100 [Τ.Κ.] ή στα Τ.Ε.Π. 24/24

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων 2613612100 και 2610635100 [Τ.Κ.] ή στα Τ.Ε.Π. 24/24 Ιωάννινα Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 2651038919-2651038929

Τρίκαλα Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 2431350204 [πρωϊνά ψυχιατρικό τμήμα) 2431350719 (Ψυχολόγοι) 2431350140 (Τ.Ε.Π. 24ωρο)

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 2431350204 [πρωϊνά ψυχιατρικό τμήμα) 2431350719 (Ψυχολόγοι) 2431350140 (Τ.Ε.Π. 24ωρο) Λάρισα Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 2413501041 (24ωρο) / 2413501040 (πρωί)

Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 2413501041 (24ωρο) / 2413501040 (πρωί) Λάρισα Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 2410669221 και 2410611002-2410611004

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 2410669221 και 2410611002-2410611004 Καρδίτσα Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας 2441351517 [08:00-14:00]

Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας 2441351517 [08:00-14:00] Άργος Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Άργους 2751360350 [08:00-15:30]

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Άργους 2751360350 [08:00-15:30] Χαλκίδα Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γ.Ν. Χαλκίδας 2221350913-2221350914 και 221350900 [Τ.Κ.]

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γ.Ν. Χαλκίδας 2221350913-2221350914 και 221350900 [Τ.Κ.] Χαλκιδική Κέντρο Ημέρας "ΑΝΑΤΟΛΗ" (Χαλκιδική) 2371021898

Κέντρο Ημέρας "ΑΝΑΤΟΛΗ" (Χαλκιδική) 2371021898 Γιαννιτσά Κέντρο Ημέρας "Πορεία" (Γιαννιτσά) 2382026860

Κέντρο Ημέρας "Πορεία" (Γιαννιτσά) 2382026860 Κοζάνη Κινητή Μονάδα Κοζάνης-Γρεβενών 2461026368

Κινητή Μονάδα Κοζάνης-Γρεβενών 2461026368 Δράμα Κέντρο Ημέρας "Πολυδεύκης" 2521046330