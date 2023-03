Οικονομία

Zαχαροπλάθουμε Μαζί με τη ΓΙΩΤΗΣ και Κερδίζουμε!

Νέος διαγωνισμός της ΓΙΩΤΗΣ με απίθανα δώρα!





Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.:

«Η αγαπημένη μας ΓΙΩΤΗΣ καλωσορίζει την Άνοιξη με έναν ακόμη καταπληκτικό διαγωνισμό. Έτσι, από 06/03 και για όλο τον Μάρτιο, οι καταναλωτές μπορούν να «Ζαχαροπλάθουν Μαζί με τη ΓΙΩΤΗΣ» και οι τυχεροί να κερδίζουν πλούσια δώρα!

Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αγοράσουν τρία τουλάχιστον προϊόντα ζαχαροπλαστικής ΓΙΩΤΗΣ που συμμετέχουν στον διαγωνισμό Να ανεβάσουν φωτογραφία της απόδειξης αγοράς στο www.jotis-zacharoplathoume.gr και Nα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής!

Κάθε εβδομάδα θα κληρώνεται ένας τυχερός νικητής που θα κερδίζει μια προπληρωμένη κάρτα αξίας 150€ για τα ψώνια στο σούπερ-μάρκετ και ακόμη 3 τυχεροί νικητές που θα κερδίζουν προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ για να ζαχαροπλάσουν τις δικές τους απολαυστικές γλυκές δημιουργίες για τους αγαπημένους τους!

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο www.jotis-zacharoplathoume.gr.

Καλή επιτυχία!».

