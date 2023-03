Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση με πέτρες στην Κουμουνδούρου (εικόνες)

Επίθεση με πέτρες πραγματοποίησαν πριν λίγο άγνωστοι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σε τζαμαρίες και οχήματα.

Έιχαν προηγηθεί επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας από ομάδες κουκουλοφόρων που διέλυσαν τη μεγάλη ειρηνική συγκέντρωση και πορεία περίπου 60.000 ατόμων, για την τραγωδία στα Τέμπη.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν από το Σύνταγμα και αργότερα επεκτάθηκαν και στα Προπύλαια, ενώ κουκουλοφόροι βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα της Marfin.

