Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας - ΠΑΟΚ: επιβλητική νίκη και... τελικός για τους Θεσσαλονικείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την νίκη του κόντρα στη Λαμία με ένα εντυπωσιακό σκορ, ο δικέφαλος του Βορρά ουσιαστικά έξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό.

Τη συμμετοχή του στον έκτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας τα τελευταία επτά χρόνια, εξασφάλισε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έπειτα από την επιβλητική νίκη του με 5-1 επί της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος». Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με γκολ των Κάλεντ Νάρεϊ μόλις στο 13ο δευτερόλεπτο, Γιάννη Κωνσταντέλια στο 25’, Ντάγκλας Αουγκούστο στο 62', Μπράντον Τόμας στο 67' και Ζόαν Σάστρε στο 69' μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς για τα ημιτελικά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Στο 86' το γκολ της τιμής από τον Ρούμπεν Μαρτίνεθ για το σύλλογο από τη Φθιώτιδα.

Πιο ονειρεμένο ξεκίνημα, δε θα μπορούσαν να φανταστούν οι Θεσσαλονικείς. Ο Νάρεϊ έγινε αποδέκτης της μπάλας έπειτα από συνδυασμό των Κωνσταντέλια και Αντρίγια Ζίβκοβιτς από τα αριστερά, με τον Σέρβο να δίνει έτοιμο γκολ στον πρώην άσο της Φορτούνα Ντίσελντορφ, που απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου, τα πνεύματα οξύνθηκαν. Ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του διαμαρτυρήθηκαν έντονα για χέρι εντός μικρής περιοχής του Ντάνιελ Αντέτζο σε προσπάθεια του Τόμας, αλλά διαιτητής και VARίστας (Ανδρέας Γκάμαρης) είχαν αντίθετη άποψη. Αντί για πέναλτι, ο Χρήστος Βεργέτης «κιτρίνισε» τον βοηθό του Λουτσέσκου, Κριστιάνο Μπάτσι, αλλά και τον γενικό αρχηγό του ΠΑΟΚ, Χρήστο Καρυπίδη.

Την... αναμπουμπούλα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η Λαμία, όμως στο σουτ του Μαρτίνεθ, έπειτα από ωραία αντεπίθεση, ο Ινγκι Ινγκασον έβαλε όσο χρειαζόταν την προβολή, με την μπάλα να βρίσκει δίχτυα αλλά από την εξωτερική πλευρά της εστίας του Ντομινίκ Κοτάρσκι. Στο 25’ ήρθε το δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Σάστρε, ο Ισπανός έστρωσε στον Κωνσταντέλια που νίκησε με σουτ στην κίνηση τον Θανάση Γκαραβέλη για το 0-2. Ο σκόρερ του δεύτερου γκολ κι ο Αουγκούστο απείλησαν ως το φινάλε του πρώτου μέρους, αλλά το σκορ δεν άλλαξε.

Στο 57' ήταν ο Γκαραβέλης αυτός που με τα πόδια σταμάτησε την κοντινή κεφαλιά του Ίνγκι Ίνγκασον έπειτα από το φάουλ του Νάρεϊ, αλλά πέντε λεπτά αργότερα ο Αουγκούστο «κρέμασε» με ωραία αριστερή λόμπα τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων για το 0-3. Στο 67' ήταν η σειρά του Τόμας να πλασάρει κάτω από το σώμα του Γκαραβέλη, όντας αποδεκτής της κάθετης πάσας του Τάισον για το 0-4 και δύο λεπτά αργότερα, ο Σάστρε πήρε την ψηλοκρεμαστή πάσα του Ζίβκοβιτς για να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του εξερχόμενου Γκαραβέλη για το 0-5. Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, από κακή απομάκρυνση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, με εντυπωσιακό τρόπο ο Μαρτίνεθ πέτυχε το γκολ της τιμής για την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου.

Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, αν και πάλι υπήρξε ένταση λίγο πριν τη λήξη με αποτέλεσμα να δει κι ο Λουτσέσκου την κίτρινη κάρτα, όπως και ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Ο μεν ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας ματς στο Βόλο και την προσπάθεια διεκδίκησης του πρωταθλήματος, η δε Λαμία στο ταξίδι της στο Αγρίνιο και τη «μάχη» για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μαρτίνεθ, Μανούσος, Αμπάντα, Σιμόν, Σλίβκα - Ελ Καντουρί.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Γκαραβέλης, Βασιλαντωνόπουλος (46' Σιμόν), Αντέτζο, Κορνέζος, Σαραμαντάς, Σλίβκα, Τζανδάρης (59' Νούνιες), Στάνκο (59' Ντε Βινσέντι), Μαρτίνεθ, Ασκόφσκι (65' Αμπάντα), Μανούσος (65' Μεδίνα).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Σάστρε, Αουγκούστο (63' Σβαμπ), Ντάντας, Νάρεϊ (71' Ελ Καντουρί), Α. Ζίβκοβιτς (75' Μπίσεσβαρ), Κωνσταντέλιας (63' Τάισον), Μπράντον (75' Τζίμας).

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια ημέρα Γυναίκας - Τουρκία: απαγορεύτηκε πορεία στην πλατεία Ταξίμ

Market pass: Πώς θα λειτουργήσει στις λαϊκές αγορές

Βουλή - Ενδοσχολική βία: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο