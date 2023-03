Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ - FBI: Το TikTok προκαλεί ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε για την κινεζική εφαρμογή ο διευθυντής του FBI.

Η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το TikTok για να ελέγξει δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών χρηστών, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, σε ακρόαση στην αμερικανική Γερουσία, σημειώνοντας ότι αυτή η κινεζική εφαρμογή «προκαλεί» ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ο Ρέι τόνισε ενώπιον των μελών της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας σε μια ακρόαση σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει το TikTok για να ελέγξει το λογισμικό σε εκατομμύρια συσκευές και να καθοδηγεί αφηγήματα για να διχάσει τους Αμερικανούς σχετικά με την Ταϊβάν ή άλλα ζητήματα.

«Ναι, και θα ήθελα να επισημάνω σε αυτό το τελευταίο, συγκεκριμένα, ότι δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα βλέπαμε πολλά από τα εξωτερικά σημάδια ότι αυτό συμβαίνει, αν συνέβαινε», τόνισε ο διευθυντής του FBI σχετικά με τις ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να τροφοδοτεί χρήστες με παραπληροφόρηση.

«Αυτό είναι ένα εργαλείο που είναι τελικά υπό τον έλεγχο της κινεζικής κυβέρνησης - και, για μένα, εγείρει μεγάλες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια», τόνισε.

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε νομοθεσία που κατατέθηκε την Τρίτη από δώδεκα γερουσιαστές για να δώσει στην κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν νέες εξουσίες να απαγορεύσει το TikTok και άλλες τεχνολογίες που έχουν έδρα στο εξωτερικό, αν αυτές συνιστούν απειλές για την εθνική ασφάλεια. Η έγκριση ενίσχυσε τις προσπάθειες ορισμένων βουλευτών να απαγορεύσουν τη δημοφιλή εφαρμογή, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance και χρησιμοποιείται από περισσότερους από 100 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων της διευθύντριας Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αβρίλ Χέινς, του διευθυντή της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς και του διευθυντή της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, Πολ Νακασόνε, συμφώνησαν στην ακρόαση ότι το TikTok αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Νακασόνε εξέφρασε την Τρίτη ανησυχία κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του στη Γερουσία σχετικά με τη συλλογή δεδομένων του TikTok και τη δυνατότητα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων ευρείας επιρροής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλοθέη: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα εταιρείας σεκιούριτι

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Καιρός: υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Πέμπτη