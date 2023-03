Κόσμος

Αμβλώσεις - Μακρόν: Το δικαίωμα των γυναικών θα κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα

Mια ενέργεια που, όπως υποστήριξε o Γάλλος πρόεδρος, θα αποτελούσε μια «ένδειξη αλληλεγγύης» στις γυναίκες σε όλον τον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι τάσσεται υπέρ της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση, μια ενέργεια που, όπως υποστήριξε, θα αποτελούσε μια «ένδειξη αλληλεγγύης» στις γυναίκες σε όλον τον κόσμο.

Ο Μακρόν έκανε την ανακοίνωση αυτή σήμερα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, σε μια τελετή προς τιμή της Γαλλίδας φεμινίστριας και δικηγόρου Ζιζέλ Αλιμί, η οποία απεβίωσε το 2020 σε ηλικία 93 ετών. Η Αλιμί, που είχε γεννηθεί στην Τυνησία, προασπιζόταν με πάθος το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

«Ελπίζω ότι η δύναμη αυτού του μηνύματος θα μας βοηθήσει να τροποποιήσουμε το Σύνταγμά μας και να κατοχυρώσουμε σε αυτό την ελευθερία των γυναικών να επιδιώκουν την άμβλωση (…) ώστε τίποτα να μην εμποδίσει, ούτε να καταργήσει κάτι που θα είναι μη αναστρέψιμο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Με τον τρόπο αυτό «θα σταλεί ένα μήνυμα αλληλεγγύης σε όλες τις γυναίκες που βλέπουν σήμερα αυτήν την ελευθερία τους να συντρίβεται», τόνισε. Και τα δύο Σώματα του γαλλικού κοινοβουλίου έχουν ήδη ψηφίσει υπέρ της κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση στο Σύνταγμα. Ωστόσο, η Γερουσία κάνει λόγο για «ελευθερία» και η Εθνοσυνέλευση για «δικαίωμα» στην άμβλωση.

Ο Μακρόν είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Συντάγματος. Σε μια ιστορική δίκη, το 1972, η Αλιμί πέτυχε την αθώωση μιας ανήλικης η οποία δικαζόταν επειδή έκανε άμβλωση αφού έμεινε έγκυος από βιασμό.

