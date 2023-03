Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Φοιτητής περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς σώθηκε

Τα όσα έζησε το βράδυ της φονικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, περιέγραψε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο φοιτητής στο ΑΠΘ, Άγγελος Φανουράκης.

Όπως είπε ο φοιτητής του ΑΠΘ στην εκπομπή του ΑΝΤ1, καθόταν στο τέταρτο βαγόνι του τρένου όταν σημειώθηκε η φονική σύγκρουση ενώ δίπλα του βρίσκονταν δύο κοπέλες.

Ο 20χρονος, στην προσπάθειά του να βγει μετά τη σύγκρουση των τρένων, τραυματίστηκε στη μέση. Μάλιστα τα έξοδα τα κάλυψε η οικογένεια του από την τσέπη της!

"Όταν έγινε η σύγκρουση και αναποδογύρισε το βαγόνι δεν υπήρχε φως. Μία κοπέλα είχε το κινητό της, ανάψαμε φακό και καταφέραμε να βρούμε το παράθυρο και πετάγαμε τις βαλίτσες μας και ένας - ένας να πηδάει για να σωθεί", είπε στην συγκλονιστική περιγραφή του.

