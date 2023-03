Αθλητικά

Συνελήφθη ο Σον Κεμπ - Φέρεται να πυροβόλησε οδηγό από το αμάξι του

Νέα μπλεξίματα με τον νόμο για τον παλαίμαχο σούπερ σταρ του NBA, Σον Κεμπ, ο οποίος φέρεται να έχει συμμετοχή σε ανταλλαγή πυροβολισμών.



Στη φυλακή περνάει τις τελευταίες ώρες ο Σον Κεμπ. Ο άλλοτε εμβληματικός φόργουορντ των Σιάτλ Σούπερσονικς με μεγάλη καριέρα στον χώρο του NBA, έχει για ακόμη μια φορά μπλεξίματα με τον νόμο δείχνοντας πως η ζωή του παραμένει… πολυτάραχη.

Συγκεκριμένα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον Σον Κεμπ για συμμετοχή σε ανταλλαγή πυροβολισμών, αφού φέρεται να σήκωσε το όπλο του μέσα από το αυτοκίνητό του και να πυροβόλησε οδηγό άλλου αμαξιού.

Το αστυνομικό τμήμα της Τακόμα ανάρτησε στο twitter ότι ένας 53χρονος άνδρας «κρατήθηκε για Drive-By Shooting» μετά από πυροβολισμούς, μετά από διαπληκτισμό μεταξύ επιβαινόντων δύο αυτοκινήτων σε ένα πάρκινγκ στις 1.58 μ.μ.

O Σον Κεμπ κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί το 2005 για κατοχή μαριχουάνας και κοκαΐνης, ενώ το 2020 συμμετείχε σε ένα γκρουπ ανθρώπων που άνοιξε το Shawn Kemp’s Cannabis, ένα ιατρείο μαριχουάνας στο Σιάτλ.

