Ατμοσφαιρική ρύπανση: Στο νοσοκομείο 200000 άνθρωποι στην Ταϊλάνδη

Πάνω από 1,3 εκ. άνθρωποι έχουν αρρωστήσει στο βασίλειο από τις αρχές της χρονιάς λόγω της ρύπανσης του αέρα. Οι συστάσεις στους πολίτες.

Περίπου 200.000 άνθρωποι στην Ταϊλάνδη εισήχθησαν στο νοσοκομείο αυτή την εβδομάδα με προβλήματα υγείας που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, καθώς συνεχιζόταν σήμερα η υπέρβαση των ορίων συναγερμού στην Μπανγκόκ.

Πάνω από 1,3 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αρρωστήσει στο βασίλειο από τις αρχές της χρονιάς λόγω της ρύπανσης του αέρα, διευκρίνισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ το υπουργείο Δημόσιας Υγείας.

Η πρωτεύουσα Μπανγκόκ, με τους περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους που αποτελεί επίσης πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο, ζει από την αρχή της εβδομάδας μέσα σε πυκνή ομίχλη, η οποία έχει οδηγήσει τον πληθυσμό να φοράει μάσκα στους εξωτερικούς χώρους.

Η τοξική ομίχλη, που καλύπτει τον ορίζοντα, συνδέεται με τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, όπως και από τους καπνούς από τις εποχικές αγροτικές καύσεις, που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο του έτους.

Γιατρός του υπουργείου Δημόσιας Υγείας ζήτησε από τους κατοίκους της Μπανγκόκ να φοράνε μάσκα N95 όταν βγαίνουν έξω.

Τα παιδιά, οι έγκυες και οι άνθρωποι που παρουσιάζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα θα πρέπει επίσης να παραμένουν στα σπίτια τους, πρόσθεσε ο Κριανγκράι Ναμθαϊσόνγκ.

Οι 50 περιοχές της Μπανγκόκ είχαν χθες, Τετάρτη, ποσοστά μικροσωματιδίων (PM 2,5) --που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες-- πολύ πάνω από τα όρια συναγερμού.

Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κεντρική περιοχή Πατχουμουάν, τοπική υπηρεσία παρακολούθησης της ατμοσφαρικής ρύπανσης κατέγραψε 70 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο το τελευταίο 24ωρο. Αυτός ο αριθμός ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό την σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 15.

Οι αρχές της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Μπανγκόκ (BMA) τοποθέτησαν σημεία ελέγχου των εξατμίσεων των αυτοκινήτων, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Εκβαρούνγιου Αμραπάλα.

Οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί διαθέτουν "δωμάτια χωρίς σκόνη" στα οποία υπάρχουν συσκευές καθαρισμού του αέρα για την προστασία των πιο μικρών, πρόσθεσε.

Σε προηγούμενο επεισόδιο κορύφωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα τέλη Ιανουαρίου, η ΒΜΑ ζήτησε από τους κατοίκους να εργαστούν από τα σπίτια τους, ένα μέτρο που "είναι πάντα στο τραπέζι", σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.

Ο νέος κυβερνήτης της Μπανγκόκ, ο Σαντσάρτ Σιτίπουντ, εξελέγη τον Μάιο υποσχόμενος να κάνει πιο ευχάριστη την καθημερινή ζωή σε μια μεγαλόπολη με μεγάλη ρύπανση και συνωστισμό.

