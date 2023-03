Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Διώκονται ποινικά ο επιθεωρητής του ΟΣΕ και δύο σταθμάρχες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν κατά τριών προσώπων για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.

Της Λίας Κοντοπούλου

Νέες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν κατά τριών προσώπων για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών που είναι κακούργημα με ποινές από δέκα χρόνια ως ισόβια καθώς και για τα αδικήματα των ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών κατά συρροή που είναι πλημμελήματα.

Στο κάδρο των υπευθύνων μπαίνουν ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που ήταν υπεύθυνος για τις βάρδιες των σταθμαρχών, αλλά και οι δύο σταθμάρχες, οι οποίοι έπρεπε να είναι στο πόστο τους έως τις 11 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.



Την ίδια ώρα για την Παρασκευή έχει οριστεί να συγκληθεί η Ολομέλεια των Εφετών της Λάρισας, 21 συνολικά ανώτεροι δικαστικοί, προκειμένου να επιλέγουν τους δύο εφέτες ανακριτές που θα τρέξουν στο εξής τις έρευνες μετά απο την πρωτοβουλία αναβάθμισης των ερευνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης

Τραγωδία στα Τέμπη: Φοιτητής περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς σώθηκε

Long Covid: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί μετά από από λοίμωξη Όμικρον