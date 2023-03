Οικονομία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Προσοχή σε μηνύματα για δήθεν δωρεές

Ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με κρούσμα νέας μορφής τραπεζικής απάτης με υποκλοπή λογαριασμού και κατάθεση χρηματικού ποσού στον Οργανισμό.

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με κρούσμα νέας μορφής τραπεζικής απάτης με υποκλοπή λογαριασμού και κατάθεση χρηματικού ποσού στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», τα περιστατικά προσπαθειών για εκμετάλλευση ή υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από πολίτες χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη στήριξη στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποτελεί συχνό φαινόμενο και χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για να το επιτύχουν.

Αυτή τη φορά επιτήδειος, επικοινώνησε με τον Οργανισμό ισχυριζόμενος πως πραγματοποίησε μια κατάθεση αρκετά μεγάλου ποσού σε λογαριασμό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Τράπεζα και ήθελε να επιστρέψουμε τα χρήματα, που είχε καταθέσει, γιατί όπως είπε τα είχε ανάγκη. Τον ενημερώσαμε πως έπρεπε να επικοινωνήσει και γραπτά για αυτό του το αίτημα. Την επόμενη ημέρα κάλεσε ξανα και μας ζήτησε πάλι να του επιστρέψουμε τα χρήματα αλλά σε έναν διαφορετικό δικό του λογαριασμό γιατί, υποτιθέμενα, είχε απενεργοποίησε τον αρχικό του λογαριασμό από φόβο.

Από τον Οργανισμό του ζητήθηκε και πάλι η αποστολή γραπτού μηνύματος με το αίτημα του, αλλά καμία από τις δύο φορές δεν απέστειλε γραπτό αίτημα, ενώ παράλληλα μας διαβεβαίωνε ότι θα το κάνει. Επεισπροσθέτως, τον παροτρύναμε να επικοινωνήσει με την τράπεζα του ώστε να μας μεταβιβαστεί το αίτημά του μέσω αυτής.

Ο άνθρωπος αυτός, όπως αποδείχθηκε, ήταν απατεώνας και είχε υποκλέψει τον λογαριασμό ενός άλλου φυσικού προσώπου. Αφότου μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό του «Χαμόγελου» ήθελε ουσιαστικά εμείς να του μεταφέρουμε αυτά τα χρήματα σε κάποιον δικό του λογαριασμό, κάτι που συνέβη πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν μαζικά οι τραπεζικές απάτες.

Για μία ακόμα φορά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αίσθημα υπευθυνότητας και με απόλυτη διαφάνεια απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει τόσα χρόνια, διευκρινίζει και τονίζει πως:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», και οι εργαζόμενοί του, δεν αποστέλλουν ποτέ ηλεκτρονικό σύνδεσμο επιβεβαίωσης δωρεάς, ούτε καλούν τηλεφωνικά για να πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε πωλήσεις, ούτε βγαίνουν ποτέ στον δρόμο, ούτε πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα να συγκεντρώσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ή να κάνουν έρανο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνιστά στους πολίτες να μην πατούν για επιβεβαίωση σε κανένα link, να μην συμπληρώνουν στοιχεία και κωδικούς σε sites που τους προτείνουν, καθώς και να μη δέχονται emails των οποίων δε γνωρίζουν την προέλευση.

Επιπλέον, να μην συνδράμουν οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άτομα που περιφέρονται στους δρόμους, σε καταστήματα ή μεταβαίνουν στα σπίτια τους, ακόμα και όταν φορούν διακριτικά με το σήμα και την επωνυμία του Οργανισμού, διότι αυτά είναι πλαστά. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερωτικά έντυπα ή δήθεν αποδείξεις είσπραξης δωρεάς, διότι έχει διαπιστωθεί ότι όλα αυτά είναι πλαστά, με σκοπό να υφαρπάξουν χρήματα προς ίδιον όφελος και να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες.

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιούνται μόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα γραφεία του ή στους χώρους του. Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη με την επωνυμία του Οργανισμού.

Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιοποιείται το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού καθώς και ο Οικονομικός Απολογισμός του. Όλα τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, τα οποία και δημοσιοποιούνται, ελέγχονται ετησίως από την ανεξάρτητη διεθνή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst and Young.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρακαλεί θερμά όλους τους πολίτες, τους φίλους και υποστηρικτές του, αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περιστατικά, να επικοινωνήσει άμεσα, τόσο με τις Αστυνομικές Αρχές, όσο και με τον Οργανισμό, στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», η οποία λειτουργεί σε 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και πανελλαδικά.

