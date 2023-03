Αθλητικά

Μήτογλου: H απαγορευμένη ουσία και η ποινή που του επιβλήθηκε

Η FIBA δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του Ντίνου Μήτογλου και την τιμωρία που του έχει επιβληθεί.

Την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Ντίνο Μήτογλου για παράβαση των κανονισμών περί ντόπινγκ, καθώς και την απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθηκε στο δείγμα του, ανακοίνωσε η FIBA. Στο τμήμα της ιστοσελίδας της που αφορά κυρώσεις και παραβάσεις περί φαρμακοδιέγερσης, η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ αναφέρει ότι στον διεθνή φόργουορντ έχει επιβληθεί αποκλεισμός 32 μηνών, ο οποίος λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2024, και πως στο δείγμα του είχε εντοπιστεί η ουσία μεθανδιενόνη (metandienone).

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος άσος είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία τον Μάρτιο του 2022, σε έλεγχο που υποβλήθηκε μετά από αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Euroleague, και έκτοτε παρέμενε σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ποινή έχει επιβληθεί πρωτόδικα στον Μήτογλου, ο οποίος εχει δικαίωμα να καταθέσει έφεση κατά της συγκεκριμένης απόφασης σε δεύτερο βαθμό.

