Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια για 2,5 ετών κοριτσάκι που χάθηκε σε πλατεία

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του παιδιού.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Αστυνομία για τον εντοπισμό ενός κοριτσιού ηλικίας μόλις 2,5 ετών, το οποίο διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 19:00, η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού κάλεσε το 100 δηλώνοντας πως το παιδί της εξαφανίστηκε στην πλατεία Ευόσμου και δεν μπορούσε να το εντοπίσει.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν πλησίον του σημείου, έσπευσαν να συνδράμουν τις προσπάθειες της μητέρας.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν το κοριτσάκι σε κοντινή απόσταση και να το επιστρέψουν στη μητέρα του, δίνοντας τέλος στην αγωνία της.

