Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητα "τυλίχτηκαν" στις φλόγες σε μάντρα αυτοκινήτων. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δύο ΙΧ, τα οποία ήταν σταθμευμένα μπροστά από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Αγία Παρασκευή.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα της επιχείρησης.

Ήταν πριν τις 3, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο προκλήθηκε φωτιά στο ένα αμάξι της αντιπροσωπείας, στη συμβολή της οδού Κλεισθένους με την οδό Κάδμου.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στο πίσω αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική η οποία επιχείρησε με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δύο ΙΧΕ οχήματα επί της οδού Κλεισθένους στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2023

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμβούργο: Μακελειό σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά (εικόνες)

Έκρηξη σε τράπεζα στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή