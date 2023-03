Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Τα όνειρα της Αναστασίας μου σταμάτησαν στις 28 Φεβρουαρίου στις 23:20” (βίντεο)

Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας που βρισκόταν στο μοιραίο τρένο.

Ανάμεσα στους 57 νεκρούς συμπεριλαμβάνεται και η Αναστασία Παπαγγελή. Η φοιτήτρια της Γεωπονικής ΑΠΘ είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για να επισκεφτεί τους γονείς της το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου, με το μοιραίο Intercity 62.

Ο πατέρας της άτυχης φοιτήτριας συγκλόνισε μιλώντας στο "Πρωινό" για την κόρη του. "Έχει αρχίσει για εμάς ένας Γολγοθάς που θα πρέπει να ανέβουμε. Δεν τρώμε, δεν κοιμόμαστε. Έχω άλλα 3 παιδιά, η Αναστασία ήταν το δεύτερο παιδί μου. Ένα παιδί χαμογελαστό, με όνειρα. Είχε βρει φίλους και ήθελε να κάνει αργότερα μεταπτυχιακό στην Ολλανδία και να ζήσει εκεί. Όμως τα όνειρά της σταμάτησαν στις 28 Φεβρουαρίου στις 23:20 το βράδυ".





"Ελπίζω να μην λείψουν άλλα παιδιά από τους γονείς τους. Αισθάνομαι κενό για όλο αυτό που μας συμβαίνει" είπε ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας.

