Νέο Ψυχικό: Πατέρας κλείδωσε το παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε

Το κλάμα του 7χρονου σήκωσε τη γειτονιά στο πόδι που κάλεσαν την Αστυνομία.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε διαμέρισμα στο Νέο Ψυχικό.

Ένας 42χρονος πατέρας αναζητείται από την ΕΛΑΣ, κατηγορούμενος ότι άφησε μόνο του το 7χρονο παιδί του, στο σπίτι τους, στην οδό Αθανασίου Διάκου και έφυγε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 41χρονη μητέρα του παιδιού άφησε στον σύζυγό της το παιδί για να το προσέχει, αλλά στη συνέχεια εκείνος το κλείδωσε στο σπίτι και αποχώρησε. Το παιδί έβαλε τα κλάματα και άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα γείτονες που το άκουσαν να ειδοποιήσουν την Άμεση Δράση, που έσπευσε στο σημείο.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης - Ψυχικού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

