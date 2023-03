Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου για Τέμπη: Η έρευνα θα γίνει με διαφάνεια και ταχύτητα

Να υπάρξει άμεση και πλήρης λογοδοσία προς κάθε κατεύθυνση, είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όλα θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη ταχύτητα για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα διστάσω να αξιοποιήσω και κάθε ευρωπαϊκή βοήθεια η οποία μπορεί να είναι διαθέσιμη. Έχω ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων να εκπονήσει άμεσα ένα πόρισμα με προτάσεις για τα πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, αυτό το πόρισμα να είναι αμέσως δημόσιο από τη στιγμή που θα επιδοθεί. Από την άλλη οφείλουμε να κάνουμε άμεσες διορθωτικές κινήσεις για να βελτιώσουμε το επίπεδο ασφάλειας των τρένων μας και σε αυτή τη κατεύθυνσή κινήθηκαν και οι χθεσινές μου εξαγγελίες, τα τρένα θα επαναλειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατό με τη μέγιστη ασφάλεια με δύο σταθμάρχες σε κάθε σταθμό και σε κάθε βάρδια. Και βέβαια το περιβόητο σύστημα τηλεδιοίκησης το οποίο θέλω να σας θυμίσω ότι εκκρεμεί από το 2014 θα ολοκληρωθει ταχύτατα εντός των επομένων μηνών.

Πιστεύω όμως ότι αυτό το συμβάν κατέδειξε και τις μεγάλες προκλήσεις που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε στον πραγματικό εκσυγχρονισμό του κράτους, είναι μια μάχη διαρκείας. Κατεστημένες αντιλήψεις με νοοτροπίες που έρχονται από το παρελθόν. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε ως χώρα αρκετές από αυτές τις μάχες να τις κερδίζουμε και δεν γίνεται ταυτόχρονα σε μια χώρα να υπάρχουν σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα όπως το 112 που μπορεί να ειδοποιεί τον οποιονδήποτε Έλληνα σε κάθε γωνιά της χώρας για μια επερχόμενη φυσική καταστροφή και από την άλλη να μη μπορούν κάποιοι σταθμάρχες να συνεννοηθούνε. 'Αρα αυτή η σύγκρουση με αυτό που θα μπορούσε να αποκαλέσει κάποιος βαθύ αναχρονιστικό κράτος αποκτά χαρακτηριστικά κατεπείγοντος.

Νομίζω ότι θα είναι και η πρόκληση, όχι απλά για το επόμενο διάστημα, αλλά μια μεγάλη πρόκληση συνολικά για τη χώρα να εκσυγχρονιστούμε πραγματικά, να γίνουμε Ευρώπη παντού, όχι μόνο κάπου σε ορισμένους τομείς και προσωπικά ήμουν ταγμένος πάντα σε αυτή τη μάχη.

Ξέρω ότι αυτή η μάχη έχει και νίκες και πολύ σκληρές στιγμές όπως αυτή και γι' αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όμως δεν είναι πια μοναχική μάχη αυτή, είναι μια μάχη που πιστεύω κινητοποιεί πολλές υγιείς δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία, και εντός του κρατικού μηχανισμού που ζητούν ένα καλύτερο κράτος με περισσότερη τεχνογνωσία, με περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη αξιοκρατία, περισσότερη αξιολόγηση και για όλα αυτά θα συνεχίσω προσωπικά να αγωνίζομαι».

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνοντας το λόγο είπε τα εξής: «Η χώρα βιώνει μία τραγωδία. Το τραύμα μας είναι ανοιχτό, συλλογικό και βαθύ. Δεν υπάρχουν λόγια να απαλύνουν τον πόνο για τις ζωές που χάθηκαν. Η κοινωνία μας πενθεί και θυμώνει και χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Αυτό το θυμό, την οργή του κόσμου, πρέπει να μην τον ξεχάσουμε, να μην τον απωθήσουμε, αλλά να τον κάνουμε παραγωγικό. Δεν νοιώθουμε μόνο την ευθύνη αλλά και την ντροπή θα έλεγα. Πρέπει να υπάρξει άμεση και πλήρης λογοδοσία προς κάθε κατεύθυνση και να διασφαλίσουμε όλοι μαζί και με όλες μας τις δυνάμεις ότι ποτέ ξανά δεν θα συμβεί τέτοια τραγωδία. Να ξεριζώσουμε τις παθογένειες, να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις όψεις μιας Ελλάδας που μας απομακρύνει και μας εκθέτει. Αυτό είναι χρέος απέναντι στις ζωές που χάθηκαν άδικα αλλά και απέναντι στον τόπο μας».





