Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη: Oι μεταβατικοί Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκαν οι μεταβατικοί Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.

Ανακοινώθηκαν οι μεταβατικοί Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.

Συγκεκριμένα:

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κύριος Παναγιώτης Τερεζάκης, συγκοινωνιολόγος, σήμερα τεχνικός σύμβουλος διοίκησης του ΟΣΕ.

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κύριος Χρήστος Παληός, πολιτικός μηχανικός, σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.

Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν μεταβατικά τις θέσεις αυτές έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων διοικητών. Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευτεί προς τούτο δημόσια διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΣΥΡΙΖΑ: Ολόκληρο το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ αποτελείται από στελέχη και πολιτευτές της ΝΔ

«Ο κ. Μητσοτάκης μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης, είπε ότι θα ανατρέψει το βαθύ κράτος που στηρίζεται σε μικροκομματικά τερτίπια. Κάτι που θέλουν όλοι οι Έλληνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας ότι «αυτό που δεν είπε όμως, είναι ποιος έχτισε αυτό το πελατειακό κράτος». «Γιατί σήμερα, αποκαλύπτεται, ότι σχεδόν ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, -που είχε διορίσει η κυβέρνηση- είναι στελέχη και πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Ο ορισμός δηλαδή του ρουσφετιού, της αναξιοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι η λύση στην παθογένεια, είναι η παθογένεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Sky Express: Δωρεάν πτήσεις Αθήνα – Θεσσαλονίκη για φοιτητές

Αμβούργο: Μακελειό σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά (εικόνες)

Έκρηξη σε τράπεζα στο Χαλάνδρι (εικόνες)