ΑΕΚ - Ποδόσφαιρο: Έλεγχος ντόπινγκ στην προπόνηση

Είναι η δεύτερη φορά την φετινή σεζόν που πηγαίνει κλιμάκιο στα Σπάτα για να εξετάσει τους ποδοσφαιριστές.

Σε έλεγχο ντόπινγκ υποβλήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ στην προπόνηση της Παρασκευής από κλιμάκιο του ΕΟΚΑΝ, δύο μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Opap Arena για την 26η αγωνιστική.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά την φετινή σεζόν που πηγαίνει κλιμάκιο στα Σπάτα για να εξετάσει τους ποδοσφαιριστές, καθώς κάτι ανάλογο είχε προηγηθεί πριν το ντέρμπι του πρώτου γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης».

