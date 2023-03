Αθλητικά

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση με εντυπωσιακή ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να σπάσει την κακή παράδοση που είχε κόντρα στην Ρότζερς, αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

H Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Σέλμπι Ρότζερς και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Κι αυτή τη φορά πήγε να πέσει σε παγίδα, καθώς έχασε το πρώτο σετ και στο δεύτερο ήταν στο 4-4 με 0-40 πίσω σε δικό της service game, αλλά με κάποιον... μαγικό τρόπο γύρισε την κατάσταση και αφού ισοφάρισε τα σετ, πήρε και τη νίκη με 2-6, 6-4, 6-0 σε 2 ώρες και 4 λεπτά.

Επόμενη αντίπαλος θα είναι η Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα που κέρδισε την Λίντα Φουχβίρτοβα με 4-6, 6-4, 7-5.

Η Σάκκαρη έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι, με εξαίρεση το τρίτο σετ και το ότι έφυγε με τη νίκη είναι εντυπωσιακό. Είχε τραγικά ποσοστά στο σερβίς (κάτω από 50% στα πρώτα δύο σετ και 6 διπλά λάθη), όμως εκείνη η ανατροπή στο 9ο game του δεύτερου σετ, έφερε τα πάνω κάτω. Ηταν η πρώτη της νίκη σε τέσσερα ματς κόντρα στην Αμερικανίδα.

Πηγή: gazzeta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο Λι Τσιάνγκ είναι ο νέος Πρωθυπουργός

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο