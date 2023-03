Κόσμος

Κύπρος - Χριστοδουλίδης: Δεν με ενδιαφέρει η επικοινωνιακή διαχείριση του Κυπριακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε τη σημασία της ΕΕ και για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Δεν πρόκειται να εμπλακώ σε ένα δημόσιο παιχνίδι επίρριψης ευθυνών και δεν με ενδιαφέρει η επικοινωνιακή διαχείριση ή η επικοινωνιακή προσέγγιση του Κυπριακού, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας τη σημασία της ΕΕ και για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το πέρας του μνημοσύνου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού, στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο Fitch, είπε ότι «θεωρώ σημαντικότατη την εξέλιξη. Την ίδια στιγμή θέλω να αναγνωρίσω τη δουλειά που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Και πάνω σε αυτή ακριβώς τη βάση θα συνεχίσουμε και εμείς τη δουλειά μας. Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη, μια ισχυρή και αξιόπιστη οικονομία είναι εκείνη που θα μας επιτρέψει να έχουμε και στοχευμένη κοινωνική πολιτική. 'Αρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εμείς συνεχίζουμε. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να χαιρετίσω την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στο θέμα των εκποιήσεων, να χαιρετίσω και την ανακοίνωση που έγινε από τα πιστωτικά ιδρύματα. Την ίδια στιγμή να πω ότι είμαστε σε επαφή με την ΕΕ, με τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν, ελπίζω εντός Μαρτίου, θεωρώ ότι είναι εφικτός στόχος, να έχουμε και την έγκριση σχετικά με το σχέδιο ενοίκιο αντί δόσης, έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο φυσικά και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Η κατάσταση ως έχει αυτή τη στιγμή δεν λύνει το πρόβλημα, εμείς θέλουμε να δώσουμε μόνιμες λύσεις και ελπίζω, εργαζόμαστε, ώστε εντός Μαρτίου να υπάρξει συγκεκριμένη λύση».

Κληθείς να αναφερθεί στην επικείμενη επίσκεψη του στην Αθήνα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «όσον αφορά το Κυπριακό είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα, τη βλέπουμε και από τον διεθνή παράγοντα σε σχέση με το σπάσιμο του αδιεξόδου και την επανέναρξη των συνομιλιών. Η επίσκεψη στην Αθήνα δεν είναι μόνο συμβολικής σημασίας, δηλαδή πρώτη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι και πολύ ουσιαστικής σημασίας ειδικότερα για την προσπάθεια μας σε σχέση με το Κυπριακό, για να συντονίσουμε τις ενέργειες μας πώς η ΕΕ μέσα από ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να βοηθήσει τόσο για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά και για να φτάσουμε σε ένα στόχο που είναι η επίλυση του Κυπριακού».

Σε ερώτηση για τη συνάντηση που θα έχει σήμερα το απόγευμα με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πρόκειται για πολύ θετικό σημάδι, προσθέτοντας ότι «εδώ και χρόνια, από το 2017, ξεκίνησε μια προσπάθεια για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτή η προσπάθεια έφερε αποτελέσματα, υπάρχει ενδιαφέρον από τη συγκεκριμένη χώρα για επενδύσεις στην πατρίδα μας. Θα υπογραφεί και ένα σχετικό Μνημόνιο. Και στο πλαίσιο της συνάντησης θα συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα για ενδεχόμενο επενδύσεων από τη Σαουδική Αραβία στην Κύπρο. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι από τις χώρες της περιοχής μας, λόγω και των πολιτικών μας σχέσεων, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην ΕΕ για την περιοχή, ναι, μπορούν να υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε συγκεκριμένα».

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Ερσίν Τατάρ για την εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν ανέμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Τατάρ αναγνωρίζει τη σημασία της ΕΕ και για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, να σας θυμίσω ότι και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει ο χρηματοδοτικός κανονισμός, υπάρχει ο κανονισμός που αφορά το απευθείας εμπόριο. Από κει και πέρα έχω θέσει δύο αρχές, τις οποίες θέλω να τηρήσω κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης μου. Η πρώτη αφορά στο ότι δεν θα εμπλακώ σε μια δημόσια διαπραγμάτευση, το έχω πει και προηγουμένως, η λύση του Κυπριακού δεν θα βρεθεί μέσα από μια δημόσια διαπραγμάτευση. Πρέπει να είμαστε σοβαροί όσον αφορά την προσπάθεια αυτή. Και το δεύτερο, δεν πρόκειται να εμπλακώ σε ένα δημόσιο παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Δεν με ενδιαφέρει η επικοινωνιακή διαχείριση ή η επικοινωνιακή προσέγγιση του Κυπριακού. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η ουσία και όσον αφορά την ουσία θα πράξουμε από δικής μας πλευράς ό,τι είναι δυνατόν για να σπάσουμε το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπακτος: Κακοκαιρία με χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σάρωσε την πόλη (εικόνες)

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση με εντυπωσιακή ανατροπή

Βαρουφάκης: Έτσι έγινε η επίθεση εναντίον του στα Εξάρχεια