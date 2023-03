Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Κατόπιν εντολής του Διευθυντή έδωσα την άδεια στον επιθεωρητή”

Τι κατέθεσε ο γιατρός που την υπέγραψε.

Έως την Τρίτη, πέντε δηλαδή εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που η ΕΔΕ του Νοσοκομείου Βόλου, για την έκδοση αναρρωτικής άδειας 30 ημερών στον Επιθεωρητή του ΟΣΕ Λάρισας, παραδόθηκε στην 5η Υ.ΠΕ έχει δοθεί περιθώριο στους εμπλεκόμενους γιατρούς να καταθέσουν την απολογία τους στο Πειθαρχικό Όργανο της 5ης Υ.ΠΕ στο οποίο πρόεδρος είναι ο Διοικητής της κ. Φώτης Σερέτης.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες την απολογία του έχει καταθέσει ο Επιμελητής Νευροχειρουργός, ο οποίος φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι κατόπιν εντολής που έλαβε από τον Διευθυντή του, έδωσε την άδεια στον Επιθεωρητή, τον οποίο και δεν γνώριζε.

Ο Διευθυντής Νευροχειρουργικής μέχρι και χθες δεν είχε καταθέσει την δική του απολογία. Μπορεί να το πράξει ως και την Τρίτη. Έπειτα, θα συνέλθει το Πειθαρχικό Όργανο, θα εξετάσει τα δεδομένα των απολογιών και θα αποφανθεί εάν και ποιες θα είναι οι ποινές.

Μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και οι δύο γιατροί βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων εργασίας.

