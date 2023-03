Αθλητικά

Μια εβδομάδα μετά τον ιστορικό θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η Λίβερπουλ ηττήθηκε στο "Βιτάλιτι".



Έτσι, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα φέτος... Η Λίβερπουλ επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά φέτος ότι είναι η πιο αναξιόπιστη ομάδα της Premier League, καθώς μόλις έξι ημέρες μετά τον ιστορικό θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (7-0) ηττήθηκε στο «Βιτάλιτι» από την ουραγό μέχρι πριν την έναρξη του παιχνιδιού Μπόρνμουθ.

Οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν των «Κόκκινων» με 1-0 στην εναρκτήρια συνάντηση της 27ης αγωνιστικής στην Αγγλία και ξεκόλλησαν από την τελευταία θέση της κατάταξης αφήνοντας πίσω τους τέσσερις ομάδες, ενώ η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχασε πολύτιμο έδαφος στην κούρσα για μια θέση στην τετράδα μένοντας στο -3 από την (τέταρτη) Τότεναμ, που παίζει αργότερα σήμερα (11/3) με τη Νότιγχαμ.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν το μοναδικό τέρμα της συνάντησης στο 28ο λεπτό με τον Φιλ Μπίλινγκ, που τελείωσε άψογα μια ενέργεια την οποία είχε ξεκινήσει ο Ντάνγκο Ουατάρα. Η Λίβερπουλ, πάντως, είχε την ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα αλλά ο Μο Σαλάχ αστόχησε στο πέναλτι που εκτέλεσε στο 70΄.

