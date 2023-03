Κοινωνία

Αθήνα: 54χρονος βίασε ανήλικη που γνώρισε σε διαδικτυακή εφαρμογή

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Συνελήφθη 54χρονος κατηγορούμενος για το βιασμό ανήλικης που γνώρισε μέσω εφαρμογής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 54χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για τα αδικήματα του βιασμού ανηλίκου, της αρπαγής και πορνογραφίας ανηλίκων.

Προηγήθηκε καταγγελία ανήλικης σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος, ο οποίος την είχε προσεγγίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της, την ανάγκασε μεσημβρινές ώρες της 3ης Μαρτίου 2023 να επιβιβαστεί σε όχημα και αφού την οδήγησε σε διαμέρισμα την εξανάγκασε σε συνουσία.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα και στο πλαίσιο επιχείρησης που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα (11-3-2023), εντοπίσθηκε ο 54χρονος σε περιοχή της Ηλείας, απ’ όπου προσήχθη και συνελήφθη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και της καταγγέλλουσας, καθώς και όχημα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.





