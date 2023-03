Αθλητικά

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων, που διεξάγεται στη Λεϊρία της Πορτογαλίας,

Την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων, που διεξάγεται στη Λεϊρία της Πορτογαλίας, πήρε η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην έκτη της προσπάθεια έστειλε το ακόντιο στα 63.65μ. και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Η συγκεκριμένη βολή ήταν η τέταρτη καλύτερη στην καριέρα της, μετά τα 65.81μ, που είναι το ατομικό της ρεκόρ από το 2022, τα 65.40μ και τα 63.96μ, που σημείωσε την ίδια χρονιά.

Η Τζένγκο ξεκίνησε το αγώνα με 53.47μ, συνέχισε με 61.78μ και 57.30μ, ήταν άκυρη στην 4η βολή της, ακολούθησε μια στα 58.36μ και στην τελευταία της έστειλε το ακόντιο στα 63.65μ, για να πανηγυρίσει με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ.

Πίσω από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε η Μαρίγια Βουσένοβιτς (Σερβία) με 60.65μ, με την συμπατριώτισσα της Αντριάνα Βιλάγκος να κλείνει την τριάδα με 59.83μ.

Νωρίτερα η Αφροδίτη Μανιού στο Β’ γκρουπ του ακοντισμού κατέλαβε την 4η θέση καθώς είχε βολή στα 55.50μ, με την Σιγκρίντ Μπόγκε από τη Νορβηγία να είναι πρώτη με 58.63μ.

Στη σφαιροβολία και στο Β΄ γκρουπ η Μαρία Μαγκούλια ήταν στην όγδοη θέση με βολή στα 14.39μ, με την Αμάντα Νγκαντού-Ντουμπά από τη Γαλλία να είναι πρώτη με 15.98μ.

