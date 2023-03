Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Κάρι τιμώρησε τους Μπακς απόντος του Αντετοκούνμπο

Μεγάλη ανατροπή για τους Γουόριορς κόντρα στα «ελάφια», από τα οποία απουσίαζε και πάλι ο Greek Freak.

Με τον Στεφ Κάρι να παίρνει «φωτιά» από την 4η περίοδο και μετά, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκαναν την ανατροπή κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς που έπαιζαν για 3ο σερί ματς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και επικράτησαν με 125-116 στην παράταση.

Αν και είχε βρεθεί στο +8 στα 2:36 πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα (105-97) ο Στεφ Κάρι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με 11 πόντους έως το τέλος και μ' ένα clutch μπλοκ στον Τζρου Χόλιντεϊ, βοήθησε τους Γουόριορς να κάνουν την ανατροπή και να στείλουν το ματς στην παράταση. Αν και ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε την ευκαιρία για το buzzer beater της νίκης, αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν το μομέντουμ, τον Στεφ Κάρι να συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει και κάπως έτσι έφτασαν να προηγούνται και με +7 πόντους (120-113) καθαρίζοντας το παιχνίδι. Ο φυσικός ηγέτης των Γουόριορς είχε 36 πόντους με 7/12 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 5 λάθη σε 43 λεπτά.

Ο «Splash Brother» του, Κλέι Τόμπσον πρόσθεσε άλλους 22 πόντους μρ 4/9 τρίποντα, ενώ double-double «έγραψε» ο... άλλοτε παίκτης των Μπακς, Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους (6/12 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ. Ρεκόρ με τη φανέλα του Γκόλντεν Στέιτ έκανε ο Τζαμάικαλ Γκριν, ο οποίος είχε 18 πόντους με 4/6 τρίποντα και 6 ριμπάουντ. Συνολικά οι πρωταθλητές ευστόχησαν 23 φορές έξω από τα 7.25 μέτρα και ήταν και το «κλειδί» για να φτάσουν στο 35-33 ρεκόρ με το οποίο «πάτησαν» καλύτερα στις θέσεις των απευθείας playoffs.

