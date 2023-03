Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Θα μπορούσε να αλλάξει ο κανόνας της αγαμίας των καθολικών κληρικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αν ένας ιερέας δεν ξέρει να συνεργάζεται με τις γυναίκες, δεν είναι ώριμος, κάτι του λείπει», σχολίασε ο ποντίφικας αναφερόμενος στην ανδροκρατία στο Βατικανό.

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του πάπα Φραγκίσκου, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με Αργεντινούς δημοσιογράφους, σχετικά με τον κανόνα της αγαμίας των καθολικών κληρικών. «Δεν πρόκειται για δόγμα, είναι ένας προσωρινός κανόνας, και όχι αιώνια, όπως η χειροτονία ενός των ιερέων. Θα μπορούσε και να αναθεωρηθεί», υπογράμμισε ο πάπας.

Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν πιστεύει ότι μια τέτοια αλλαγή θα αυξήσει τον αριθμό των χειροτονιών», αλλά είναι της άποψης ότι «ορισμένες φορές, ο κανόνας της αγαμίας μπορεί να οδηγήσει σε ανδροκρατία, διότι αν ένας ιεράς δεν ξέρει να συνεργάζεται με τις γυναίκες, δεν είναι ώριμος, κάτι του λείπει».

«Το Βατικανό ήταν ανδροκρατούμενο, αλλά είναι μέρος της κουλτούρας του, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος υπαίτιος», είπε ο Φραγκίσκος.

Τόνισε, τέλος, ότι «στο μέλλον η οδός, για το θέμα της αγαμίας των κληρικών, θα μπορούσε να είναι η υιοθέτηση ενός "διπλού κανόνα", όπως συμβαίνει στις Ανατολικές Εκκλησίες», με αναφορά στην αγαμία των επισκόπων και στον έγγαμο βίο των απλών ιερέων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Ιερά Οδός: Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί