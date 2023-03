Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Συνεχίζεται το μπαράζ των κινητοποιήσεων στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Με συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις της χώρας, στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και άλλοι φορείς, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αθήνας και του Πειραιά ανακοίνωσαν ότι: «H ΕΙΝΑΠ σε συνέχεια της μεγάλης απεργίας της Τετάρτης συμμετέχει στο συλλαλητήριο των σωματείων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/03/23 στο Σύνταγμα στις 12.00».

Εκτός τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα αρκετές τοπικές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε συνοικίες της Αθήνας.

Οι κινητοποιήσεις της Κυριακής στις υπόλοιπες πόλεις

Στη Λάρισα στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία.

Αλεξανδρούπολη: Στις 12:00 στο πάρκο Ακαδημίας

Βόλος: Στις 12:00 στην πλ. Ελευθερίας

Γιάννενα: Στις 17:00 στην κεντρική πλατεία

Ηράκλειο: Στις 11:00 στην πλ. Ελευθερίας

Καβάλα: Στις 12:00 στην κεντρική πλατεία

Χανιά: Στις 10:00 στην πλ. Δημοτικής Αγοράς

Κάλεσμα και από γονείς και κηδεμόνες της Περιφέρειας Αττικής

Στο εν λόγω συλλαλητήριο καλούν και γονείς και κηδεμόνες της Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας από την κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να «είμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς, στη δουλειά, στο σπίτι, στο σχολείο».

