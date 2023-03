Κόσμος

Ιράν - Δηλητηριάσεις μαθητριών: Πάνω από 100 συλλήψεις για την μυστηριώδη υπόθεση

Μετά τον πολλαπλασιασμό των περιπτώσεων, γονείς μαθητών και κατοίκων κινητοποιήθηκαν για να εκφράσουν την ανησυχία τους και για να ζητήσουν από τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Ιράν στο πλαίσιο της μυστηριώδους υπόθεσης των μαζικών δηλητηριάσεων μαθητριών, η οποία έχει συγκλονίσει τη χώρα, ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές.

«Πάνω από 100 άνθρωποι που είναι ύποπτοι ότι ευθύνονται για τα περιστατικά στα σχολεία αναγνωρίστηκαν, συνελήφθησαν και ανακρίνονται», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών, την οποία επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το υπουργείο δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόπτους αυτούς, οι οποίοι συνελήφθησαν σε αρκετές επαρχίες, μεταξύ των οποίων αυτή της Τεχεράνης και της Κομ, στο βόρειο Ιράν, του ανατολικού και του δυτικού Αζερμπαϊτζάν, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, ή ακόμη αυτές του Κουρδιστάν και του Χαμαντάν στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ωστόσο το υπουργείο διευκρίνισε ότι «μεταξύ των συλληφθέντων», ορισμένοι είχαν «εχθρικά κίνητρα» που αποσκοπούσαν να «σπείρουν κλίμα φόβου μεταξύ των μαθητών και να κλείσουν σχολεία». Επίσης το υπουργείο έκανε λόγο για «πιθανούς δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις», αναφερόμενο στους «Μουτζαχεντίν του Λαού», εξόριστη οργάνωση Ιρανών διαφωνούντων.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο εξέφρασε την ικανοποίησή του που «ευτυχώς από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, ο αριθμός των περιστατικών μειώθηκε αισθητά» και δεν έχουν υπάρξει «νέες περιπτώσεις μαθητών που ασθένησαν». Από τα τέλη Νοεμβρίου που ξέσπασε η υπόθεση αυτή, πολλά σχολεία, στην πλειονότητά τους θηλέων, έχουν αντιμετωπίσει ξαφνικές δηλητηριάσεις από αναθυμιάσεις, που έχουν προκαλέσει αδιαθεσία και λιποθυμίες και μερικές φορές ακόμη και τη νοσηλεία, μαθητών.

Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν καταγράψει συνολικά «πάνω από 5.000 περιπτώσεις μαθητών» που επλήγησαν σε «περίπου 230 σχολεία» στις 25 από τις 31 επαρχίες της χώρας. Μετά τον πολλαπλασιασμό των περιπτώσεων, γονείς μαθητών και κατοίκων κινητοποιήθηκαν για να εκφράσουν την ανησυχία τους και για να ζητήσουν από τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Στις 6 Μαρτίου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε απευθυνθεί στον κόσμο ζητώντας την επιβολή «σοβαρών ποινών», έως και της θανατικής ποινής, σε αυτούς που θα κριθούν υπεύθυνοι για τις δηλητηριάσεις αυτές, τις οποίες χαρακτήρισε «ασυγχώρητα εγκλήματα».

