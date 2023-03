Όσκαρ 2023: Α’ ανδρικού ρόλου στον Μπρένταν Φρέιζερ

Life

Ο Καναδοαμερικανός ηθοποιός έλαβε το βραβείο, για την ενσάρκωση του Τσάρλι, του παχύσαρκου, απομονωμένου καθηγητή αγγλικών στο φιλμ «Η φάλαινα»,

Ο Καναδοαμερικανός ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ, 54 ετών, έλαβε το Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του Τσάρλι, του παχύσαρκου, απομονωμένου καθηγητή αγγλικών στο φιλμ «Η φάλαινα»

Ο πάλαι ποτέ σταρ φιλμ δράσης τα χρόνια του 1990, γνωστός ιδίως για τη σειρά ταινιών «Η μούμια», που βίωσε πολλά προβλήματα υγείας, απώλειες, ενώ κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση, κατάφερε θεαματική επιστροφή, αποσπώντας ένα από τα πιο περίβλεπτα βραβεία της Ακαδημίας.

Οι άλλοι υποψήφιοι ήταν οι Όστιν Μπάτλερ («Elvis»), Κόλιν Φάρελ («Τα πνεύματα του Ινισέριν»), Πολ Μέσκαλ («Aftersun»), και Μπιλ Νάι («Αισθάνομαι ζωντανός»).

