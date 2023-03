Πολιτική

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Αναγκαία η επανεκκίνηση του διαλόγου για το Κυπριακό

Με αναφορά στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη. Συναντήθηκε και με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.



Με αναφορά στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ξεκίνησε τις κοινές δηλώσεις με τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, την πρώτη μετά την εκλογή του νέου Κύπριου Προέδρου. Έτσι αφού του ευχήθηκε καλή δύναμη και αντοχές στο έργο του και του έδωσε «θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή του», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Δυστυχώς η συνάντηση μας γίνεται με βαριά τα σύννεφα της οδύνης. Σε αυτό το φρικτό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και δυο νέοι της Μεγαλονήσου. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε όσα μας πόνεσαν. Κενά δεκαετιών και απαράδεκτες συμπεριφορές κρατικών υπαλλήλων από το χθες. Θα είμαι πρώτος στη μάχη για να ξεριζωθεί κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους».

Και ο πρωθυπουργός συνέχισε «Οι λαοί μας είναι μαζί και σε αυτή τη δοκιμασία. Διαχρονικά είμαστε δίπλα-δίπλα στην ίδια πλευρά με τα ίδια συναισθήματα».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη: «Πράγματι ανέλαβες εν μέσω μεγάλης πολιτικής μεταβλητότητας. Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ η ενίσχυση της συστράτευσης Ελλάδας και Κύπρου» και σημείωσε πως: «Είμαι έτοιμος να συνεχίσουμε το μεγάλο μας κοινό όραμα για την επίλυση του κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Στο επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο θα βρεθούν στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και την Ελλάδα και την Κύπρο. Η παρουσία σου ξεκινά πολύ δυναμικά».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό λέγοντας ότι «στο μεταναστευτικό θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των κρατών-μελών πρώτης γραμμής», ενώ μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σημείωσε πως «Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, μετά από μακρά περίοδο απαράδεκτων προκλήσεων και επιθετικής συμπεριφοράς, βιώνουμε σήμερα μια αποκλιμάκωση και πιο θετική συμπεριφορά. Θέλω να ελπίζω μια τέτοια βελτίωση μπορεί να έχει αντίκτυπο και στο κυπριακό».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας «Αν η τουρκική αδιαλλαξία εμπόδιζε κάθε βήμα, η εμπειρία σου ως υπουργός εξωτερικών με κάνει πιο αισιόδοξο. Πρέπει να εκκινήσει ο διάλογος για το κυπριακό με πιθανόν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπλοκή».

Τέλος ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την θεσμοθέτηση ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και όπως είπε «Πιστεύω ότι στην πρώτη μας συνεδρίαση θα μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να θέσουμε κοινούς στόχους. Συνεχίζουμε την κοινή μας πορεία με την Αθήνα πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Χριστοδουλίδης: Υπάρχει ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής της ΕΕ στην προσπάθεια για να σπάσουμε το αδιέξοδο στο Κυπριακό

«Η σημειολογία της πρώτης επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική και στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το επίπεδο των σχέσεων μας αλλά και των αδελφικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες. Η πρώτη μου επίσκεψη ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα δεν είναι όμως απλά συμβολικής σημασίας, έχει ιδιαίτερη ουσιαστική σημασία λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς και τις κοινές μας επιδιώξεις τόσο σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο όσο και εντός της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας» είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος συμπαρίσταται και πενθεί μαζί με την Ελλάδα.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το Κυπριακό, όπου μεταξύ άλλων ενημέρωσα λεπτομερώς τον πρωθυπουργό για την ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής της ΕΕ στην προσπάθεια για να σπάσουμε το αδιέξοδο στο Κυπριακό και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως τα δεδομένα δεν είναι εύκολα, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε την έντονη πεποίθηση ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Δεν μπορεί η Κύπρος να παραμένει μοιρασμένη και υπό κατοχή» πρόσθεσε.

Σακελλαροπούλου: Το Κυπριακό είναι διαρκές μέλημα και κορυφαία εθνική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

«Το Κυπριακό είναι διαρκές μέλημα και κορυφαία εθνική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδεχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Η κ. Σακελλαροπούλου συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο απαιτητικό του έργο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα σκιάζεται από τις τραγικές απώλειες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, που κόστισαν τη ζωή σε τόσους νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δυο Κύπριων φοιτητών, εξέφρασε δε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Απευθυνόμενη στον κ. Χριστοδουλίδη, τόνισε ότι η πολυετής εμπειρίας του ως υπουργού Εξωτερικών, καθώς και ως επιφανούς Κύπριου διπλωμάτη θα είναι πολύτιμα εφόδια στη συνέχιση της προσπάθειας για την επίλυση του διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, που είναι το Κυπριακό.

«Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά, ότι το Κυπριακό είναι διαρκές μέλημα και κορυφαία εθνική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εγγύηση αποτελεσματικότητας για το θέμα αυτό και την επίλυσή του είναι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές περιφερειακό επίπεδο, κάτι που έχει ήδη καταστήσει τις χώρες μας εγγύηση και πηγή ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «κοινός στόχος των χωρών μας, παραμένει πάντα, η επίτευξη συμφωνημένης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μιας λύσης, που θα διασφαλίζει την απαλλαγή της Κύπρου από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και του δικαιώματος επέμβασης στις κυπριακές υποθέσεις, καθώς και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και βέβαια την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την Κύπρο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού ευχαρίστησε την κ. Σακελλαροπούλου για την εγκάρδια υποδοχή και τις ευχές, μετέφερε εκ μέρους του κυπριακού λαού τα θερμά συλλυπητήρια για το τραγικό συμβάν στα Τέμπη.

Όπως τόνισε «Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα πενθούν και ευθύνη όλων εμάς, που βρισκόμαστε σε θέσεις εξουσίας, και το καλύτερο μνημόσυνο για όλους αυτούς, που αδίκως έχασαν τη ζωή τους, είναι μέσα από τις ενέργειές μας, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην τύχουν ξανά τέτοιου είδους περιστατικά».

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Αθήνα, την πρώτη με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, έκανε λόγο για «μια επίσκεψη συμβολικής σημασίας, που καταδεικνύει τους αδελφικούς δεσμούς ανάμεσα στις δυο χώρες, αλλά και ουσιαστικής σημασίας λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την ανάγκη να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις εξαίρετες διμερείς μας σχέσεις, αλλά και το γεγονός ότι Ελλάδα και Κύπρος ως μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, οφείλουμε μέσα από τις ενέργειές μας, μέσα από την εξωτερική μας πολιτική, μέσα από τις δράσεις μας στο εσωτερικό των χωρών μας, να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας».

Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «χαίρομαι ιδιαίτερα και θα ήθελα, με την ευκαιρία, να σας ευχαριστήσω, για το γεγονός ότι προσεγγίζετε το Κυπριακό, ως κορυφαίο εθνικό θέμα, ως κορυφαίο -θα έλεγα εγώ- ευρωπαϊκό θέμα. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο, δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου. Δεν μπορεί η Λευκωσία να συνεχίσει να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Όπως είπε «γνωρίζουμε παρά πολύ καλά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα» και πρόσθεσε: «Θα πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να σπάσουμε το αδιέξοδο, να πετύχουμε τον στόχο της απελευθέρωσης, επανένωσης της Κύπρου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου πάντα. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο».

Σημείωσε, επίσης, ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλα εκείνα τα κίνητρα, έτσι ώστε να οδηγήσει σε μια αμοιβαία αποδεκτή κατάσταση πραγμάτων».

Ακολούθως, επισήμανε ότι «όπως αποδεικνύουν και οι πρόσφατοι σεισμοί στην Τουρκία και την Συρία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία και οφείλουμε όλα τα κράτη της περιοχής, μέσα από μια θετική προσέγγιση, πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρούμε τρόπους, έτσι ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα, να επιλύσουμε τις διαφορές μας και να συμπορευτούμε μαζί, για να επιτύχουμε, όλα όσα μπορούμε να επιτύχουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, που υπάρχουν στην περιοχή μας».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Είμαι εδώ ακριβώς για να συντονιστούμε με την ελληνική κυβέρνηση, πώς μπορούμε καλύτερα είτε σε διμερές επίπεδο είτε σε περιφερειακό ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους».

Μετά την κατ΄ιδίαν συνάντηση, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απένειμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των δυο αντιπροσωπειών, ενώ στις 13:30 είναι προγραμματισμένο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

