Τέμπη - Ντογιάκος: Ανοίγουν οι φάκελοι με τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της τελευταίας 15ετίας

Τι αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην παραγγελία του προς τον μεταβατικό διοικητή και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ.



Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, με έγγραφη παραγγελία του, ζήτησε από τον μεταβατικό διοικητή και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΕ ΑΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, την αποστολή όλων των φακέλων για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια σε όλο το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Όπως αναφέρεται στην παραγγελία του κ. Ντογιάκου, η διοίκηση του ΟΣΕ υποχρεούται να ενημερώσει την ανωτάτη εισαγγελική αρχή, πόσα θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια, πού έγιναν, πόσα θύματα υπήρχαν, πόσοι έχασαν τη ζωή τους, πόσοι τραυματίστηκαν και τι έγινε με την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τους υπαίτιους.

Η ενέργεια αυτή του κ. Ντογιάκου αποσκοπεί στο να ελεγχθεί, αν οι ευθύνες που αποδόθηκαν για τα δυστυχήματα των τελευταίων 15 ετών ήταν οι προσήκουσες ή μήπως εκτός από εκείνους που πιθανά διώχθηκαν ποινικά ή καταδικάστηκαν ή αθωώθηκαν, υπήρχαν και άλλα άτομα στους οποίους οι έρευνες δεν στράφηκαν και οι σχετικές δικογραφίες πρέπει να επαναξιολογηθούν.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Ντιογιάκος έχει ζητήσει και μελετά τον φάκελο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης που σημειώθηκε το Μάιο 2017 και είχε 4 νεκρούς και 10 τραυματίες, για το οποίο δικάστηκε μόνον ο ένας από τους μηχανοδηγούς που επέζησε του δυστυχήματος και ο οποίος αθωώθηκε.

