Αθλητικά

Super League: Το πρόγραμμα των play out

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play out για τη "μάχη" της παραμονής.

Το Σαββατοκύριακο, 18-19 Μαρτίου αρχίζουν τα πλέι άουτ στη Super League, στο τέλος των οποίων θα κριθεί ποια ομάδα θα υποβιβαστεί. Στην 1η αγωνιστική των πλέι άουτ, ο Λεβαδειακός δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στον ΟΦΗ, ο Αστέρας υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Ιωνικό, ενώ η Λαμία υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Super League έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική (18-19/3)

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-Ιωνικός

ΟΦΗ-Λεβαδειακός

Λαμία-ΠΑΣ Γιάννινα

2η Αγωνιστική (1-2/4)

Ιωνικός-Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-Λαμία

ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ

3η Αγωνιστική (8-9/4)

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός

Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα

ΟΦΗ-Λαμία

Παναιτωλικός-Ιωνικός

4η Αγωνιστική (22-23/4)

Λεβαδειακός-Ιωνικός

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός

Λαμία-Ατρόμητος

5η Αγωνιστική (29-30/4)

Αστέρας Τρίπολης-Λαμία

Ατρόμητος-ΟΦΗ

Ιωνικός-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

6η Αγωνιστική (6-7/5)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Ιωνικός

ΠΑΣ Γιάννινα-Αστέρας Τρίπολης

Λαμία-Λεβαδειακός

7η Αγωνιστική (13-14/5)

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος

Ιωνικός-Λαμία

Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός-ΟΦΗ