Νέα Ερυθραία: Ισχυρή έκρηξη σε παντοπωλείο

Η έκρηξη συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή τα ξημερώματα

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, μετά από έκρηξη μηχανισμού που σημειώθηκε σε κατάστημα τροφίμων.

Η έκρηξη που ήταν πολύ ισχυρή, σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Στροφυλίου.

Από την έκρηξη του μηχανισμού προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, ενώ άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσε, μεταξύ άλλων και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Αστυνομικοί συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που έχουν καταγράψει τους δράστες.

