Τραγωδία στα Τέμπη: Οι φάκελοι για τα δυστυχήματα σε βάθος 15ετίας και οι νέες διώξεις

Η έγγραφη παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον ΟΣΕ. Σε εξέλιξη και η έρευνα της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος. Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο "κάδρο" των υπευθύνων για το δυστύχημα.



Τους φακέλους όλων των σιδηροδρομικών δυστυχημάτων της τελευταίας 15ετίας ζήτησε από τη νέα διοίκηση του ΟΣΕ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.

Στην έγγραφη εισαγγελική παραγγελία αναφέρεται πως ο ΟΣΕ υποχρεούται να ενημερώσει την εισαγγελική αρχή, πόσα θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια και με πόσα θύματα, σε ποια σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου συνέβησαν και τι έγινε με την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τους υπαίτιους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αποστολή των στοιχείων αυτών ζητήθηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ορθός καταλογισμός ευθυνών και έως ποιου σημείου είχαν προχωρήσει οι έρευνες και εάν χρειάζεται οι σχετικές δικογραφίες να επαναξιολογηθούν.

Ήδη, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την προηγούμενη εβδομάδα είχε ζητήσει το φάκελο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης που σημειώθηκε το 2017 για να διαπιστώσει εάν είχαν ερευνηθεί από τότε καταγγελίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου του ΟΣΕ.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και η έρευνα της αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος που ερευνά τις συμβάσεις του ΟΣΕ των τελευταίων 15 ετών. «Ό,τι μεμπτό υπάρχει θα βρεθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι εφόσον έχουν υπάρξει οικονομικές ατασθαλίες, θα εντοπιστούν.

Έρχονται νέες διώξεις

Νέες ποινικές διώξεις για την τραγωδία στα Τέμπη αναμένεται να ασκηθούν τις επόμενες ώρες, καθώς από τη δικογραφία, προκύπτουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα, ενώ σοκάρουν οι συνομιλίες μεταξύ του σταθμάρχη της Λάρισας και συναδέλφων του το μοιραίο βράδυ.

Ένας εφέτης - ανακριτής, μία αναπληρώτρια και τρεις γραμματείς έχουν πλέον στα χέρια τους την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, την ώρα που αναμένεται να κληθούν σε απολογίες οι δύο σταθμάρχες και ο επιθεωρητής του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που βάζουν στο κάδρο των υπευθύνων και άλλα πρόσωπα και θεωρείται βέβαιο ότι θα ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις.

Στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, πάντως, καθημερινά προσέρχονται δικηγόροι προκειμένου να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό τραυματιών και συγγενών θυμάτων.

