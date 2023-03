Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Τέμπη: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές των ηχητικών ντοκουμέντων που μιλούν για σεξ και σουβλάκια (βίντεο)

Δυο εκ των πρωταγωνιστών στις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και έχουν προκαλέσεις αίσθηση, μίλησαν στον ΑΝΤ1.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και την δημοσιογράφο Κέλλυ Χεινοπώρου μίλησαν οι πρωταγωνιστές των συνομιλιών από τα ηχητικά ντοκουμέντα στα σταθμαρχεία που μιλούσαν για σουβλάκια και σεξ, συνομιλίες που έχουν προκαλέσει αίσθηση, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο με την συνομιλία για τα σουβλάκια ένας εκ των συμμετεχόντων είναι ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 56 ο οποίος μιλά με τον σταθμάρχη του περιφερειακού σταθμού.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 56, μιλώντας στον ΑΝΤ1, παραδέχτηκε ότι είναι αυτός που ακούγεται στην συγκεκριμένη συνομιλία. Όπως είπε η συνομιλία δεν είναι μεσω ασυρμάτου, αλλά ο ίδιος παίρνει από το κινητό του στα σταθερό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για υποκλοπή της συνομιλίας και προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά.

Όπως είπε πήρε από το κινητό του τηλέφωνο στον σταθμό και ζήτησε ένα τηλέφωνο για delivery, καθώς όπως ανέφερε ο ίδιος μαζί με ακόμα έναν συνάδελφο του ήταν νηστική όλη την ημέρα. Σημείωσε ακόμα ότι οι «συνομιλίες που μας ενδιαφέρουν είναι τι έκανε αυτός ο άσχετος σταθμάρχης», ενώ αναρωτήθηκε γιατί δεν βγάζουν την συνομιλία στην οποία όπως υποστήριξε πήγε στα Τέμπη και έσωσε ανθρώπους. Παράλληλα, ο μηχανοδηγός υποστήριξε ότι πριν γίνει το δυστύχημα με το Intercity 62 αποσόβησαν και άλλη σύγκρουση.

Στην συνέχεια στην εκπομπή παρουσιάστηκε το ηχητικό ντοκουμέντο όπου ο περιφερειακός σταθμάρχης ακούγεται με τον συνομιλητή του να μιλά για σεξ, κάνοντας αστεία.

Όπως είπε ο περιφερειακός σταθμάρχης στον ΑΝΤ1, κάνουν αστεία μεταξύ τους γιατί γνωρίζονται χρόνια και υπάρχει οικειότητα, ενώ όπως υποστήριξε η συνομιλία έγινε σε φάση που δεν υπήρχε φόρτος εργασίας.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι η συνομιλία ήταν εν ώρα εργασίας, την ημέρα του δυστυχήματος αλλά πολύ νωρίτερα.

Ο περιφερειακός σταθμάρχης ανέφερε ακόμα ότι υπάρχουν ελλείψεις, «φωνάζουμε χρόνια ότι χρειάζεται προσωπικό» και πρόσθεσε ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο σταθμάρχης, «αλλά είναι άπειρος»

Σχετικά με τον σταθμάρχη που φέρεται να έφυγε νωρίτερα από την θέση του το μοιραίο βράδυ, είπε ότι δεν είναι άμοιρος ευθυνών, «αλλά μην του ρίξουμε όλοι την ευθύνη πάνω του».

